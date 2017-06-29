11-часовой марафон джаза - программа омского "Jazz-Парка"

В эти выходные в Омске состоится фестиваль джаза под открытым небом "Jazz-Парк". В течение дня для омичей будут выступать лучшие музыканты России.

1 июля в парке "На Королёва" вновь зазвучит живая музыка - здесь состоится новый проект "Jazz-Парк". В течение дня под открытым небом выступят представители российской джазовой сцены из Омска, Екатеринбурга и Москвы.

Хедлайнер музыкального фестиваля - самый узнаваемый джазмен страны, пианист-виртуоз, народный артист России Даниил Крамер. Его трио, в составе которого играют басист Сергей Васильев и барабанщик Дмитрий Власенко, в полдень откроет "Jazz-Парк" двухчасовым сетом джазового мейнстрима.

В 15.00 прозвучат блюз и регтайм от Духового оркестра Омской филармонии и певицы Анны Шинковой. В 17.30 The Travelling Orchestra из Екатеринбурга представят полномасштабное блюз-роковое действо с неординарным составом инструментов и качественным вокалом.

Кульминацией оpen-air фестиваля в 20:30 станет "Джаз с Большим оркестром" - симфоджазовый концерт в формате jam session с участием джазменов и Омского академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Васильева.

Пространство "Jazz-Парка" будет разделено на несколько зон:

В лаунж-зоне можно будет услышать NU-джаз от диджея IQ, funk-jazz от диджея BBop, джазовые импровизации от саксофониста Владимира Мельникова и оригинальные патефонные записи 1930-40-х годов. Здесь также будут работать выставка актуального искусства, выставка работ омских архитекторов, граффити-перформанс и мастер-класс по созданию портрета Билли Холидей в технике дотворк. Также в лаунж-зоне пройдёт дегустация от омских баров и кондитерских.

Джаз-клуб расположится в большом шатре. Здесь будут транслироваться старинные фильмы ("Новый Орлеан", "Время свинга"). Пианист Юрий Поляков проведёт мастер-класс по игре на джазовом фортепиано. После концертов в джаз-клубе пройдут творческие встречи и автограф-сессии с музыкантами: в 14.20 с Даниилом Крамером, Армине Саркисян и Сергеем Пронем, в 17.00 с художественным руководителем Духового оркестра филармонии, дирижёром, саксофонистом, кларнетистом Олегом Романовым, в 19.50 с группой The Travelling Orchestra.

На танцевальной площадке преподаватели студии танца Swing Time проведут мастер-класс по таким направлениям, как линди-хоп, чарльстон, соло-джаз, бальбоа и буги-вуги.

Отметим также, что в парке будут работать несколько фотозон, где можно будет сделать селфи со звёздами джаза прошлых лет. В одной из фотозон омичи смогут принять участие в поэтическом конкурсе и выиграть билет на концерт серии Крамер Club в Концертном зале филармонии.