Омские Любочка и Степаныч станцуют хип-хоп в День города

6 августа на сцене Концертного зала будет представлена программа "Ожившие скульптуры Омска", которую готовит Омский русский народный хор. Как отмечают в филармонии, это будет танцевальный гимн городу и улице, которую называют визитной карточкой Омска, - Любинскому проспекту. Именно здесь расположены скульптуры, которые любят не только жители города, но и туристы: Любочка, Степаныч, Городовой и купчиха Шанина.

- В новой эксклюзивной постановке Омского русского народного хора эти застывшие персонажи омской истории сбрасывают оковы металла и начинают жить в современном мире вместе с нами, - сообщили в Омской филармонии. - Программа включает в себя множество танцевальных этюдов самых разных стилей - степ, хип-хоп, брейк-данс, классическая, народная и современная хореография. В построенной на уникальном сюжете премьере нашли отражение даже такие современные веяния моды и увлечения, как селфи и смартфоны.

Напомним также, что на этой неделе была утверждена концепция праздничного оформления ко Дню города. На мостах и улицах должны появиться флаги и баннерные панно с праздничной символикой "Омск 301. Крепость на слиянии рек". Символом праздника стала Омская крепость, которая откроется как раз к 301-летию города.