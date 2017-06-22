Омский фарфор отправится в Новосибирск

Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля представит в Новосибирске выставочный проект "Чай. Кофе. Шоколад. Роскошный фарфор для изысканных напитков".

В Новосибирском краеведческом музее представят выставочный проект Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля "Чай. Кофе. Шоколад. Роскошный фарфор для изысканных напитков", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Презентация проекта пройдёт 23 июня.

Новосибирцам представят свыше пятисот экспонатов, демонстрирующих всё великолепие и богатство чайно-кофейно-шоколадной посуды высочайшего художественного уровня. На выставке покажут предметы, использовавшиеся европейской аристократией XVIII века, буржуазией и мещанами XIX века, рабочими и крестьянами, интеллигенцией и функционерами ХХ столетия.