Омский фарфор отправится в Новосибирск
Культура  •  22 июня 2017, 10:36  •  печать

Омский фарфор отправится в Новосибирск

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Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля представит в Новосибирске выставочный проект "Чай. Кофе. Шоколад. Роскошный фарфор для изысканных напитков".

В Новосибирском краеведческом музее представят выставочный проект Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля "Чай. Кофе. Шоколад. Роскошный фарфор для изысканных напитков", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Презентация проекта пройдёт 23 июня.

Новосибирцам представят свыше пятисот экспонатов, демонстрирующих всё великолепие и богатство чайно-кофейно-шоколадной посуды высочайшего художественного уровня. На выставке покажут предметы, использовавшиеся европейской аристократией XVIII века, буржуазией и мещанами XIX века, рабочими и крестьянами, интеллигенцией и функционерами ХХ столетия.

Теги  •  #гастроли #городской музей

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