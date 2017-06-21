Символом Дня города стала Омская крепость
Культура  •  21 июня 2017, 17:40, последнее обновление 21 июня 2017, 17:45  •  печать

Символом Дня города стала Омская крепость

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Места проведения праздничных мероприятий украсят флагами и баннерными панно со специальной символикой.

Логотипом 301-летия Омска стала пятиугольная крепость с силуэтом достопримечательностей города и абстрактной веточкой.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский утвердил концепцию праздничного оформления ко Дню города. На мостах и улицах должны появиться флаги и баннерные панно с праздничной символикой "Омск 301. Крепость на слиянии рек". Логотип праздника будет нарисован в бирюзовых, сиреневых, синих и светло-зелёных тонах.

 

Украсить планируется фасады зданий, остановки транспорта, автобусы, троллейбусы и трамваи. Будут празднично оформлены Юбилейный, Комсомольский, Ленинградский мосты, мост 60-летия Победы, улицы Ленина, Гагарина, Партизанская и площадь Победы. Соборную площадь украсят "трёхрожковыми" конструкциями с флагами на столбах, а на Зелёном острове установят баннеры и пластиковые конструкции с символикой.

 

При этом отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость", который откроют летом этого года, станет центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения города. Это место украсят металлическими конструкциями типа "Виндер" с праздничными флагами.

Ко Дню города логотип праздника также разместят на ситибордах, билбордах и сувенирной продукции: на ручках, открытках, футболках и кепках.

  

Добавим, что на оформление города к празднику из городского бюджета будет выделено 1 049 970,17 рублей, что почти на 2 миллиона меньше, чем в год 300-летия. Напомним, праздничные гулянья в этом году пройдут 5 и 6 августа, по традиции в первые выходные месяца.

Теги  •  #День города #оформление #украшение #фото

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