Символом Дня города стала Омская крепость

Логотипом 301-летия Омска стала пятиугольная крепость с силуэтом достопримечательностей города и абстрактной веточкой.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский утвердил концепцию праздничного оформления ко Дню города. На мостах и улицах должны появиться флаги и баннерные панно с праздничной символикой "Омск 301. Крепость на слиянии рек". Логотип праздника будет нарисован в бирюзовых, сиреневых, синих и светло-зелёных тонах.

Украсить планируется фасады зданий, остановки транспорта, автобусы, троллейбусы и трамваи. Будут празднично оформлены Юбилейный, Комсомольский, Ленинградский мосты, мост 60-летия Победы, улицы Ленина, Гагарина, Партизанская и площадь Победы. Соборную площадь украсят "трёхрожковыми" конструкциями с флагами на столбах, а на Зелёном острове установят баннеры и пластиковые конструкции с символикой.

При этом отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость", который откроют летом этого года, станет центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения города. Это место украсят металлическими конструкциями типа "Виндер" с праздничными флагами.

Ко Дню города логотип праздника также разместят на ситибордах, билбордах и сувенирной продукции: на ручках, открытках, футболках и кепках.

Добавим, что на оформление города к празднику из городского бюджета будет выделено 1 049 970,17 рублей, что почти на 2 миллиона меньше, чем в год 300-летия. Напомним, праздничные гулянья в этом году пройдут 5 и 6 августа, по традиции в первые выходные месяца.