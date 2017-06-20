В театре "Студия" Любови Ермолаевой" поставят "Принцессу Кру"
Культура  •  20 июня 2017, 16:13  •  печать

В театре "Студия" Любови Ермолаевой" поставят "Принцессу Кру"

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Омский театр "Студия" Любови Ермолаевой" готовится представить новый спектакль для подростков.

В театре "Студия" Любови Ермолаевой" начались репетиции нового спектакля для подростков, сообщает пресс-служба администрации города. В его основу положена пьеса Виктора Ольшанского "Принцесса Кру", написанная по роману известной английской писательницы Фрэнсис Элиза Бернетт "Сара Кру, или О том, что случилось в пансионе мисс Минчин".

Это классическое английское литературное произведение, которое по интонации напоминает романы Джейн Остин, по праву вошедшие в коллекцию мировых литературных шедевров, - рассказала художественный руководитель театра Наталья Корлякова. - Здесь также чувствуются нотки авантюризма Стивенсона, Диккенса, Свифта и даже Майн Рида. Действие разворачивается в современной автору Англии. Капитан Кру привозит из Индии свою маленькую дочь Сару и отдает её учиться в пансион для девочек.

Роль Сары Кру сыграют актриса Екатерина Романив и выпускница Омского областного колледжа культуры и искусства Валентина Борисова. Мисс Минчин сыграют ведущие актрисы театра Ольга Серман и Алёна Устинова. Премьера спектакля запланирована на 20 июля. Билеты можно приобрести уже сейчас в кассе театра.

Теги  •  #премьера #театр Студия Любови Ермолаевой

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