В Омск съехались лучшие мастера реставрационного дела

С 19 по 23 июня в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля совместно с Государственным научно-исследовательским институтом реставрации, Фондом культурной инвентаризации пройдёт V Международный научно-практический семинар "Сохранение культурного наследия. Научное исследование и реставрация произведений голландской и фламандской живописи XVII-XIX веков".

- Омск стал важной площадкой, пространством для международного культурного диалога, для обмена научным опытом по реставрации памятников культуры. Здесь собираются специалисты как столичных, так и региональных музеев, чтобы обменяться опытом, обсудить новые тенденции в реставрации, - подчеркнул министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

По словам директора Фонда культурной инвентаризации из Нидерландов Лии Гортер, музей имени М. А. Врубеля имеет интересную для изучения коллекцию произведений западноевропейской живописи. Кроме того, здесь работают специалисты, способные организовать творческий обмен между странами.

Лия Гортер и Юрий Трофимов

Для проведения занятий и мастер-классов в Омск прибыли ведущие эксперты Королевства Нидерландов в области изучения, реставрации и консервации голландских и фламандских живописных произведений, а также специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации из Москвы, в том числе Московского музея современного искусства. В работе семинара также примут участие специалисты из музеев Москвы, Уфы, Перми, Тюмени, Томска и Красноярска. Во время мастер-классов специалисты познакомятся с современными методами технико-технологических исследований живописных полотен и новейшим оборудованием.