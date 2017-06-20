Омские влюблённые найдут "золото ацтеков"
Культура  •  20 июня 2017, 14:23  •  печать

Омские влюблённые найдут "золото ацтеков"

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В День молодёжи омские семьи пройдут квест по следам морских пиратов.

25 июня в 15:00 на территории парка "Зелёный остров" состоится семейный квест "В поисках золота ацтеков". По сценарию молодые семьи и влюблённые пары должны помочь команде "Чёрной Жемчужины" Джека Воробья, на которую пало проклятье.

Участникам предстоит сразиться в морской бой, вязать морские узлы, найти бутылку с посланием, нарисовать пиратскую карту и отыскать сокровища, - прокомментировали организаторы.

Встреча участников состоится у скамейки "Я Омич". Определив по описанию местонахождение объекта на карте, омичи должны будут найти код и ввести его в мобильном приложении, после чего получат следующее задание. Награждение участников и подведение итогов состоится в тот же день на сцене парка.

Отправить заявки можно на электронный адрес gsc55konf@mail.ru и по телефону 67-33-46 до 24 июня.

Теги  •  #День молодежи #квест #пираты #семья

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