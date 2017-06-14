Голландские мастера помогут омичам сохранить культурное наследие

В музее имени М. А. Врубеля снова пройдёт международный семинар реставраторов - в этот раз состоится серия уникальных мастер-классов по реставрации произведений голландской и фламандской живописи.

С 19 по 23 июня в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля пройдёт V Международный научно-практический семинар "Сохранение культурного наследия. Научное исследование и реставрация произведений голландской и фламандской живописи XVII-XIX веков".

Международный семинар по реставрации, который впервые состоялся в омском музее в 2013 году, теперь проводится ежегодно и приобрёл статус крупного научно-практического форума в области сохранения голландского культурного наследия музеев Нидерландов и России.

Для проведения занятий и мастер-классов в Омск прибудут ведущие эксперты Королевства Нидерландов в области изучения, реставрации и консервации голландских и фламандских живописных произведений, а также специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации из Москвы, в том числе Московского музея современного искусства. В работе семинара также примут участие специалисты из музеев Москвы, Уфы, Перми, Тюмени, Томска и Красноярска.

- На заседаниях будет рассмотрен широкий круг вопросов по изучению, атрибуции, хранению и реставрации произведений искусства. Во время мастер-классов специалисты познакомятся с современными методами технико-технологических исследований живописных полотен и новейшим оборудованием, обменяются практическими навыками реставрационной деятельности, - рассказали в региональном Минкульте.

Напомним, что в прошлом году в Омском музее имени Врубеля прошёл уникальный мастер-класс по работе с графическими изделиями, который также провели реставраторы из Голландии совместно с российскими специалистами.