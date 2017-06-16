Новый министр культуры разбил дорогую витрину музея

Новый министр культуры Омской области Юрий Трофимов дал первую пресс-конференцию в новой должности. Новоиспечённый чиновник рассказал, как начиналась его карьера.



- Она у меня была замечательная. Я начинал с важной должности стажёра в краеведческом музее, потом был младшим сотрудником, потом научным и старшим. То есть все ступеньки в этом движении я проходил, - поделился воспоминаниями Трофимов. - Когда пришёл в музей, я в первый же день разбил витрину, очень дорогую. Директор краеведческого музея Пётр Вибе, когда узнал про это, сказал, что не может отпустить меня и надо будет ущерб отработать. Потом были выставки, работы по развитию музея, а потом пригласили уже в музей имени Врубеля. А дальше вы и сами знаете.