Валентин Юдашкин пожелал участникам омской "Формулы моды" терпения 

Сегодня, 7 июня, в рамках Омской арт-резиденции состоится открытие XXI Международного фестиваля искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017". К участникам обратился заслуженный деятель искусств РФ, народный художник России, кутюрье Валентин Юдашкин.

Мода - эта та сфера, где необходимо обладать широким спектром знаний и навыков, уметь эффективно решать самые нестандартные задачи. Я хочу пожелать дизайнерам, участвующим в этом конкурсе, удачи, креативных идей, смелости, целеустремлённости, вдумчивости, терпения и творческого чутья. На вас лежит большая ответственность. Вы - те, кто будет создавать моду будущего, - цитирует Валентина Юдашкина Международный пресс-центр "МКР-Медиа".

Международный конкурс "Формула моды: Восток - Запад" проводится в Омске ежегодно. На этот раз свои работы готовятся представить 50 молодых дизайнеров из России и Казахстана. Жюри возглавит аналитик моды Александр Хилькевич. Основной конкурсный показ состоится 10 июня, итоги будут объявлены на Гранд-дефиле в Концертном зале Омской филармонии 11 июня.

В разные годы победителями "Формулы моды" становились молодые дизайнеры: Дмитрий Неустроев, в будущем - победитель первого сезона проекта "Подиум" в России, создатель бренда DIMANEU; Шура Тумашова - художник по костюмам рейтинговых шоу Первого канала "Звёзды на льду", "Минута славы", "Ледниковый период"; Антон Галецкий - создатель бренда Galetsky Moscow, Ирина и Марина Мамутины - создатели бренда SёSTRY Мamutiny, Анастасия Пономарёва - креативный дизайнер МД Ахмадуллиной.

Напомним, что с 31 мая по 12 июня в Омске проводится форум "Омская арт-резиденция: люди и город". Организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.