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Греческая актриса сыграет Афродиту на омской сцене
Культура  •   7 июня 2017, 13:00  •  печать

Греческая актриса сыграет Афродиту на омской сцене

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Пьесу древнегреческого драматурга Эврипида "Ипполит", в которой сыграет уроженка Афин Теодора Янници, покажут не только в омском театре, но также в Таре.

Премьера спектакля древнегреческого драматурга Эврипида "Ипполит" состоится 18 июня в тарском Северном драматическом театре, а 20 июня в омском ДК "Рубин". Напомним, что тарский театр гастрольный сезон в Омске проводит на сцене обновлённого ДК "Рубин".

Как сообщили в региональном Минкульте, именно эта пьеса стала первой трагедией афинского классика, появившейся на русской сцене. В 1902 году в Петербурге в Александринском театре Юрий Озаровский поставил "Ипполита" в переводе Дмитрия Мережковского. Как отметил режиссёр нынешней постановки Константин Рехтин, пьеса в наше время не только не потеряла актуальность, а напротив - ставит важные и острые вопросы. Роль Афродиты в постановке исполнит актриса греческого происхождения Теодора Янници, известная российскому зрителю по роли Антигоны в одноимённом спектакле московского "Театра Луны". Теодора Янници сейчас живёт в Москве и возглавляет Греческий культурный центр.

Добавим также, что подробности о новой постановке можно будет узнать 13 июня в эфире "Радио Сибирь".

Теги  •  #актриса #ДК Рубин #Северный драматический театр

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  7 июня 2017, 15:33

Омским зрителям остается только позавидовать. Передавайте аплодисменты греческой Афродите.

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