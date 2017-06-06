Номинант "Золотой маски" представит в Омске "нецензурный" спектакль

В "Пятом театре" продолжается проект "Режиссура без цензуры". В этот раз на суд омских зрителей представят спектакль "ShЛЮxИ - He oGoHЬ".

В "Пятом театре" продолжает работу лаборатория современной режиссуры. Напомним, герои сборника "Без цензуры: молодая театральная режиссура. XXI век", изданного "Петербургским театральным журналом", получили возможность поэкспериментировать на омской сцене.

Так, в феврале театралы увидели "эскизную" работу режиссёра санкт-петербургского "Этюд-Театра" Семёна Серзина, который выбрал для показа пьесу Ивана Вырыпаева "Пьяные". Тогда зрители выступили настоящими цензорами: они не приняли ненормативную лексику постановки, но нашли в ней правильные режиссёрские находки и удачные актёрские работы.

На этот раз режиссёр Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов представит на суд зрителей эскизный показ пьесы Валерия Шергина "ShЛЮxИ - He oGoHЬ". Выпускник Уфимского государственного института искусств и режиссёрского отделения ГИТИСа - самый известный в России режиссёр башкирского театра, а также единственный в республике номинант "Золотой маски".

Айрат Абушахманов

Как рассказала "Омск Здесь" заведующая литературной частью "Пятого театра" Александра Самсонова, сочинение спектакля режиссёром происходит спонтанно, непредсказуемо и напоминает импровизацию. Абушахманов продумывает визуальную часть спектакля и только потом вписывает в него текст. Сам молодой режиссёр предпочитает работать с командой молодых артистов, которые не против экспериментов.

Судя по названию, понимаете, что пьеса неоднозначная. В постановке заняты пять артисток, мужчин на сцене не будет - будут лишь их голоса в телефонных трубках. Айрат Абушахманов молодой и перспективный режиссёр, ученик актёра, прозаика и драматурга Николая Коляды. Сама пьеса нигде ещё не ставилась - в Омске будет своего рода премьера. В отличие от спектакля "Пьяные" здесь будет меньше нецензурной лекции и откровенных сцен. Но ведь "Режиссура без цензуры" на то и существует, чтобы ставить эксперименты и удивлять зрителя, - рассказала Александра Самсонова.

Что касается судьбы постановки Семёна Серзина "Пьяные", против которой выступили зрители, то в театре всё равно намерены поставить её. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы убрать часть ненормативной лексики и посмотреть, что останется. Несмотря на то, что многие зрители эскизного показа побросали билеты и ушли со спектакля, многие зрители остались, что говорит о том, что интерес к постановке есть. Здесь пьяные на сцене это как способ существования, такой человек более откровенен. Несмотря на зрительское голосование, мы хотим поставить эту пьесу в основном репертуаре театра, если найдём на это финансирование. Как раз сейчас мы отправили запрос в Союз театральных деятелей России", - поделилась Александра Самсонова.

Что касается третьего эскиза проекта "Режиссура без цензуры", планируется, что это будет постановка Владимира Смирнова "Шутники" по пьесе Островского.