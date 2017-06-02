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Историко-краеведческий музей проведёт экскурсии по Омску
Культура  •   2 июня 2017, 17:03  •  печать

Историко-краеведческий музей проведёт экскурсии по Омску

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Профессиональные экскурсоводы помогут омичам открыть город с новой стороны.

Омский государственный историко-краеведческий музей проводит серию автобусных и пешеходных экскурсий по Омску "Люби и знай свой город". Очередные экскурсии запланированы на 3 и 4 июня. Автобус отправится от стен музея в 12:00.

Участники экскурсий посетят территории первой и второй омских крепостей. Смогут полюбоваться Генерал-губернаторским дворцом. Маршрут будет проложен мимо старейшего военного заведения Сибири - Омского кадетского корпуса. Будут раскрыты загадки Любинского проспекта. Омичам расскажут о разрушенных храмах и истории их восстановления.

Теги  •  #Омский историко-краеведческий музей #экскурсия

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