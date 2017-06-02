Историко-краеведческий музей проведёт экскурсии по Омску

Омский государственный историко-краеведческий музей проводит серию автобусных и пешеходных экскурсий по Омску "Люби и знай свой город". Очередные экскурсии запланированы на 3 и 4 июня. Автобус отправится от стен музея в 12:00.

Участники экскурсий посетят территории первой и второй омских крепостей. Смогут полюбоваться Генерал-губернаторским дворцом. Маршрут будет проложен мимо старейшего военного заведения Сибири - Омского кадетского корпуса. Будут раскрыты загадки Любинского проспекта. Омичам расскажут о разрушенных храмах и истории их восстановления.