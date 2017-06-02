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Модель омского агентства Oldushka снялась в рекламе нижнего белья
Культура  •   2 июня 2017, 16:26, последнее обновление 2 июня 2017, 16:47  •  печать

Модель омского агентства Oldushka снялась в рекламе нижнего белья

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Одна из моделей омского агентства Oldushka - 61-летняя Татьяна Неклюдова снялась в рекламе коллекции белья.

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Неклюдова раньше работала старшим инженером в "Гипрорыбфлоте", а теперь воспитывает троих внуков. Сегодня она - одна из звёзд модельного агентства Oldushka, проекта, который зародился в Омске.

 

Как рассказал "Омск Здесь" основатель студии Oldushka, омский фотограф и дизайнер Игорь Гавар, это первая в России рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью. "Это первый случай, когда женщины такого возраста появляются в российской бельевой съёмке (да и в западных дело крайне редкое). Российская марка нижнего белья впервые сняла в лукбуке возрастную модель. Это также первый опыт бельевой съёмки модели агентства Oldushka. О том, как сама модель относится к съёмке, мы ещё не успели поговорить с Татьяной, так как съёмка вышла только вчера. Будут ли в дальнейшем проводиться такие съёмки, я пока не знаю".

Напомним, проект Игоря Гавара Oldushka начался в 2011 году с блога, в котором он публиковал фотографии российских пенсионеров. Снимки фотограф делал на улицах российских городов, чтобы показать красоту представителей высокого возраста. Затем проект "вырос" в модельное агентство Oldushka, которое открылось в Москве в 2016 году.

Теги  •  #белье #Игорь Гавар #модель #Олдушка #фото

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  2 июня 2017, 17:43

Если тело красивое, то его не грех показать в таком же прекрасном нижнем белье! В этом случае получится красота! Умные, ценящие себя модели получают отличные деньги. Эта женщина 61 лет тоже симпатичная, лицо красивое, фигура стройная. Понятно, ей не 20 лет - это я о теле. Мне кажется, всё выглядит пристойно. Ведь даже люди в возрасте бывают красивыми.

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