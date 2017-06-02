Модель омского агентства Oldushka снялась в рекламе нижнего белья

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Неклюдова раньше работала старшим инженером в "Гипрорыбфлоте", а теперь воспитывает троих внуков. Сегодня она - одна из звёзд модельного агентства Oldushka, проекта, который зародился в Омске.

Как рассказал "Омск Здесь" основатель студии Oldushka, омский фотограф и дизайнер Игорь Гавар, это первая в России рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью. "Это первый случай, когда женщины такого возраста появляются в российской бельевой съёмке (да и в западных дело крайне редкое). Российская марка нижнего белья впервые сняла в лукбуке возрастную модель. Это также первый опыт бельевой съёмки модели агентства Oldushka. О том, как сама модель относится к съёмке, мы ещё не успели поговорить с Татьяной, так как съёмка вышла только вчера. Будут ли в дальнейшем проводиться такие съёмки, я пока не знаю".

Напомним, проект Игоря Гавара Oldushka начался в 2011 году с блога, в котором он публиковал фотографии российских пенсионеров. Снимки фотограф делал на улицах российских городов, чтобы показать красоту представителей высокого возраста. Затем проект "вырос" в модельное агентство Oldushka, которое открылось в Москве в 2016 году.