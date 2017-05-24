Омский художник увековечил "артрит" Сергея Миронова

Омич Алекс Мелентьев поделился в соцсетях фотографией своего нового граффити. Картина посвящена лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, который на днях перепутал стрит-арт с артритом.

В понедельник, 22 мая, во время выступления на парламентских слушаниях по молодёжной политике в Госдуме, лидер справороссов Сергей Миронов перепутал стрит-арт с артритом. Политик оговорился, когда приводил положительный пример взаимодействия власти и молодёжных добровольческих организаций.

"То, что называется артрит. То, что рисуют граффити. Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели", - заявил Сергей Миронов.

Оригинальный ответ на реплику Миронова подготовила арт-студия "214art", в которой работают омские художники Алекс Мелентьев и Марат Абишев. Фотографией своей новой художественной работы Алекс Мелентьев поделился в соцсетях. Судя по геолокации, стрит-арт украшает Жигулёвскую улицу в Москве.

#214art #graffiti #streetart #артрит Сергей Миронов перепутал стрит-арт с артритом Публикация от Alex214 (@alexart214) Май 23 2017 в 3:52 PDT

Арт-студия "214art" работает преимущественно в Москве и Омске. Так, недавно при её участии новые граффити появились в парке имени 30-летия ВЛКСМ.