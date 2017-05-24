Омский художник увековечил "артрит" Сергея Миронова
Культура  •  24 мая 2017, 16:47, последнее обновление 24 мая 2017, 16:52  •  печать

Омский художник увековечил "артрит" Сергея Миронова

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Омич Алекс Мелентьев поделился в соцсетях фотографией своего нового граффити. Картина посвящена лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, который на днях перепутал стрит-арт с артритом.

В понедельник, 22 мая, во время выступления на парламентских слушаниях по молодёжной политике в Госдуме, лидер справороссов Сергей Миронов перепутал стрит-арт с артритом. Политик оговорился, когда приводил положительный пример взаимодействия власти и молодёжных добровольческих организаций.

"То, что называется артрит. То, что рисуют граффити. Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели", - заявил Сергей Миронов.

Оригинальный ответ на реплику Миронова подготовила арт-студия "214art", в которой работают омские художники Алекс Мелентьев и Марат Абишев. Фотографией своей новой художественной работы Алекс Мелентьев поделился в соцсетях. Судя по геолокации, стрит-арт украшает Жигулёвскую улицу в Москве.  

Арт-студия "214art" работает преимущественно в Москве и Омске. Так, недавно при её участии новые граффити появились в парке имени 30-летия ВЛКСМ. 

 

 

Теги  •  #Алекс Мелентьев #граффити #Сергей Миронов #Справедливая Россия #стрит-арт

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