Библионочь в Омске: куда пойти и что смотреть
Культура  •  24 мая 2017, 09:46, последнее обновление 24 мая 2017, 09:58  •  печать

Библионочь в Омске: куда пойти и что смотреть

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В субботу, 26 мая, в Омске стартует "Библионочь-2017". В этот раз акция будет посвящена трём темам: 110-летие со дня основания Омской областной библиотеки, 100-летие революции в России и Год экологии.

"Библионочь-2017" начнётся в 20 часов и завершится, по традиции, только в начале следующих суток. Площадкой станет Омская областная библиотека имени Пушкина, которая в шестой раз станет участником Всероссийской акции. И если в 2012 году акцию посетили 1700 человек, то последние годы количество посетителей всегда колеблется в районе 4 тысяч.

Мероприятия развернутся на всей площади библиотеки. Обязательно пройдут уже полюбившиеся омичам викторины и квесты по библиотеке, уроки тротуарной астрономии и танцевальные классы. Любителей селфи ждут оригинальные фотозоны, а мастера онлайн-репортажей в социальных сетях вновь смогут принять участие в конкурсе "Народный репортёр Библионочи".

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Так как стихи и проза часто становятся основой театральных инсценировок, а также драматическими произведениями, театралов во время "Библионочи-2017" ждёт обширная литературно-театральная программа.

Теги  •  #акция #Библионочь #библиотека имени Пушкина #мероприятие #обзор

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