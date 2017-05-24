Библионочь в Омске: куда пойти и что смотреть

"Библионочь-2017" начнётся в 20 часов и завершится, по традиции, только в начале следующих суток. Площадкой станет Омская областная библиотека имени Пушкина, которая в шестой раз станет участником Всероссийской акции. И если в 2012 году акцию посетили 1700 человек, то последние годы количество посетителей всегда колеблется в районе 4 тысяч.
Мероприятия развернутся на всей площади библиотеки. Обязательно пройдут уже полюбившиеся омичам викторины и квесты по библиотеке, уроки тротуарной астрономии и танцевальные классы. Любителей селфи ждут оригинальные фотозоны, а мастера онлайн-репортажей в социальных сетях вновь смогут принять участие в конкурсе "Народный репортёр Библионочи".
Так как стихи и проза часто становятся основой театральных инсценировок, а также драматическими произведениями, театралов во время "Библионочи-2017" ждёт обширная литературно-театральная программа.