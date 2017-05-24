Задержание директора Волковского театра не отразится на гастролях ярославской труппы в Омске

Работа Волковского театра, который сейчас находится на гастролях в Омске, не будет приостановлена из-за задержания его директора.

Накануне, 23 мая, следователи провели обыски в "Гоголь-центре" и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. По подозрению в хищении бюджетных денег был задержан и бывший руководитель "Седьмой студии" Юрий Итин, который сейчас возглавляет Театр им. Федора Волкова в Ярославле. Напомним, что труппа театра сейчас находится в Омске, где сегодня вечером представит спектакль "Чайка. Эскиз" на фестивале "Золотая маска" в Омске. Как сообщила пресс-служба ярославского театра, задержание директора не отразится на гастролях коллектива.

- Это параллельные истории, театр продолжит работу в прежнем режиме. Вопрос, кто займёт место Юрия Итина или будет исполнять обязанности директора, мы пока оставим без ответа. События произошли только этой ночью, нам нужно прийти в себя, - сообщил ИА "ЯрНовости" пресс-секретарь Волковского театра Юрий Соболев.