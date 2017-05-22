Игорь Костолевский: "В Омск можно привозить любые спектакли"

С 20 мая по 28 мая в Омске пройдёт фестиваль "Лучшие спектакли - лауреаты и номинанты "Золотой маски" в Омске". В этом году омские зрители увидят спектакль Московского академического театра имени Вл. Маяковского "Русский роман", получивший сразу три "Золотые маски" на последнем конкурсе. Также омскому зрителю будут представлены спектакли Российского государственного академического театра имени Ф. Волкова (Ярославль), Московского театра "Студия театрального искусства" под руководством Сергея Женовача.

Президент Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист РФ Игорь Костолевский уверен, что фестиваль должен привлекать как можно больше театров из регионов. Сама "Золотая маска" работает по двум направлениям: вручение наград и гастрольная деятельность.

Наш выбор на Омск пал не случайно, мы знаем, что в Омск можно привозить любые спектакли, самые серьёзные и сложные. Здесь страстно любят театр и понимают его. Когда мы выстраиваем программу, мы учитываем многие факторы: и месторасположение города, и зрительскую подготовленность. Потому что, я могу это сказать уже от себя, в Омске страстно любят театр, понимают театр. Ваши собственные коллективы привозили уже десять "Золотых масок" и были среди номинантов в этом году, - отметил Костолевский.

Напомним, что одноимённая премия была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.