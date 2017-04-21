На омском фестивале собрались номинанты и лауреаты "Золотой Маски"

В Омске в пятый раз открылся Международный фестиваль современного танца "Точка", в рамках которого ожидаются выступления именитых российских и зарубежных театров - обладателей премии "Золотая Маска".

С 20 по 23 апреля в Омске пройдёт V Международный фестиваль современного танца "Точка". В программе форума помимо конкурсных выступлений участников ждут встречи со знаменитыми российскими и зарубежными хореографами.

Ожидаются выступления коллективов - обладателей премии "Золотая Маска": театра "Балет Москва", челябинского театра современного танца Ольги Поны, танцевальной компании "Окоём" (Екатеринбург) и театра танца "нОга" (Омск). Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

- Основная идея проекта - развитие творческого потенциала детей и молодёжи, популяризация в городе Омске танцевального искусства как способа проведения досуга для всех возрастов, привлечение внимания других регионов России, а также зарубежных творческих коллективов к нашему городу. Омск является третьей культурной и театральной столицей России, и мы делаем всё возможное, чтобы оправдать это высокое звание, - рассказали организаторы.

Отметим, что омский театр танца "нОга" в этом году претендовал на "Золотую маску" в номинации "Современный танец/спектакль" и "Работа балетмейстера-хореографа", однако премию не получил.

Фото: vk.com/tanzfesttochka