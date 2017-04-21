На омском фестивале собрались номинанты и лауреаты "Золотой Маски"
Культура  •  21 апреля 2017, 13:10, последнее обновление 21 апреля 2017, 13:18  •  печать

На омском фестивале собрались номинанты и лауреаты "Золотой Маски"

Автор:

В Омске в пятый раз открылся Международный фестиваль современного танца "Точка", в рамках которого ожидаются выступления именитых российских и зарубежных театров - обладателей премии "Золотая Маска".

С 20 по 23 апреля в Омске пройдёт V Международный фестиваль современного танца "Точка". В программе форума помимо конкурсных выступлений участников ждут встречи со знаменитыми российскими и зарубежными хореографами.

Ожидаются выступления коллективов - обладателей премии "Золотая Маска": театра "Балет Москва", челябинского театра современного танца Ольги Поны, танцевальной компании "Окоём" (Екатеринбург) и театра танца "нОга" (Омск). Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

- Основная идея проекта - развитие творческого потенциала детей и молодёжи, популяризация в городе Омске танцевального искусства как способа проведения досуга для всех возрастов, привлечение внимания других регионов России, а также зарубежных творческих коллективов к нашему городу. Омск является третьей культурной и театральной столицей России, и мы делаем всё возможное, чтобы оправдать это высокое звание, - рассказали организаторы.

Отметим, что омский театр танца "нОга" в этом году претендовал на "Золотую маску" в номинации "Современный танец/спектакль" и "Работа балетмейстера-хореографа", однако премию не получил.

Фото: vk.com/tanzfesttochka

Теги  •  #Омский театр танца нОга #танцы #фестиваль

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Главу Тарского района Сергея Зуйкова будут судить за хищение бюджетных денег  •  сегодня, 13:44
СМИ сообщили об обысках в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз"  •  сегодня, 13:34
В Омске ожидаются первые грозы и необычайное тепло  •  сегодня, 13:27
В Маньчжурии пройдёт выставка-продажа омских товаров  •  сегодня, 13:00
Организаторы омской "Монстрации" попросили у мэра почти 2000 свечек  •  сегодня, 12:00
Омский губернатор в Красноярске познакомится с новой стратегией развития страны  •  сегодня, 11:33
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400