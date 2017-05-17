В Омске пройдёт фестиваль любительских короткометражек

С 17 по 19 мая в Омске пройдёт VIII Открытый конкурс любительских короткометражных фильмов "Маленькое кино большого города". Как рассказали в департаменте культуры мэрии, в этом году на конкурс принято 130 заявок от талантливых участников в возрасте до 17 лет из Омска и Омской области, Кирова, Тюмени, Оренбурга, Новосибирска, Кемерова, Волгограда, Ярославля, Томска, а также Москвы и Казани. Впервые на конкурс представили свои работы конкурсанты из Республики Саха. Жюри в этом году возглавил известный кинорежиссёр ("Даун Хаус", "ДМБ", "Гена-Бетон"), актёр и сценарист Роман Качанов.

Завтра, 18 мая, зрители смогут оценить лучшие творческие работы, прошедшие строгий конкурсный отбор. Показ фильмов состоится в Доме кино. Также впервые в рамках конкурса состоятся познавательные мастер-классы для детей "Маленький творец большого города".

- За два конкурсных дня юным омичам предложат создать настоящий мультфильм. Ребята узнают секреты создания увлекательной истории, придумают персонажей, которые заговорят их голосами, а опытные мастера, расскажут, как создаётся мультфильм кадр за кадром, - рассказали в Депкультуры. - Его можно будет увидеть на закрытии конкурса 19 мая.