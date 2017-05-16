"Ночь музеев - 2017": афиша акции в Омске

В ближайшие выходные во всех городских музеях состоится ежегодная просветительская акция, для которой готовятся оригинальные программы.

18 мая отмечается Международный день музеев, который плавно перетекает в "Ночь музеев". В Омске ежегодная просветительская акция состоится в субботнюю ночь, с 20 на 21 мая. "Омск Здесь" публикует афишу мероприятия, темой которого на этот раз выбрана экология.

Музей имени М. А. Врубеля подготовил сразу две большие оригинальные программы в обоих своих корпусах, а также квест под открытым небом.

В Генерал-губернаторском дворце покажут "Сокровища русской аристократии" по экспозиции "12 стульев для дворца". Здесь стулья превратились в арт-объекты, органично включённые в музейное пространство. В пяти залах дворца пройдёт квест "12 стульев" и конкурсы от партнёров акции, а в течение всего вечера создатели выставки будут читать авторские экскурсии. На игровой площадке "Шахматный клуб четырёх коней" международные мастера по этому виду спорта сыграют с любым посетителем "вслепую" - с завязанными глазами.

В 17:00 из Генерал-губернаторского дворца стартуют первые участники квеста "В поисках сокровищ русской аристократии". Он построен на интеллектуальных, игровых и фотозаданиях. Искать сокровища можно как поодиночке, так и командой.

Во Врубелевском корпусе музея развернётся масштабная программа "Главный экспонат". В фотозонах можно будет стать героем картины Ван Гога "Звёздная ночь" или надеть корону императрицы. Посетителей ждёт виртуальная экскурсия по самым известным музеям мира с помощью шлема VR, поэтическая гостиная, авторская экскурсия "Удачная находка в Помпеях" с настоящей парфюмерной мастерской, инсталляция омского микроминиатюриста Анатолия Коненко "Самый большой Коненко в мире", рисование песком, закрытый показ-лекция "Эротика в искусстве" (для лиц от 18 лет). Кульминацией вечера станет шоу "Видели ночь" в Парадном зале среди античных скульптур. Программу подготовил театр мод "Образ" совместно с музыкальными группами "Магия снов" и "Элементарные частицы".

Продолжительность акции: с 17:00 до 1:00

Стоимость билета: дети до 7 лет - бесплатно, взрослый - от 50 до 200 руб.

Адрес и контактный телефон: Врубелевский корпус музея - улица Ленина, 3, 24-15-64; Генерал-губернаторский дворец - улица Ленина, 23, 31-00-17.

Омский государственный историко-краеведческий музей устроит бал, научное шоу и откроет посетителям все свои экспозиции.

Открытие "Ночи музеев" произойдёт в 18 часов, однако первые события начнутся ещё днём. С 14:00 каждый час будут проводиться квест "Свой среди чужих, чужой среди своих", мастер-классы по лепке "Изобретатели далёкого прошлого" и технике Эбру - рисование по воде. С 15 часов начнётся бал "Волшебный вальс", после него - концерт фолк-группы Shamrock Band и студии ирландского танца Galianta. Вечером в одиннадцати выставочных залах будут проводиться экскурсии (к примеру, по экспозициям "Сибирский Град Петров", "Азиатская Россия", "Живая вода"), а в фойе музея впервые состоится научное шоу от "Джоуль парка".

Продолжительность акции: с 14:00 до 22:00.

Стоимость билета: дети до 5 лет - бесплатно, дети до 14 лет - 200 руб., взрослые - 250 руб.

Адрес и контактный телефон: улица Ленина, 23а, 31-47-47.

Омский музей просвещения готовит джазовый концерт, диафильмы и лекции.

В единственном музее на улице Музейная для детей будет работать "Уголок детства". Здесь пройдёт мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы, игровая программа "Семь футов под килем", "Ретросеанс" с диафильмами из детства. Программа для взрослых гостей начинается в Парадном зале с поэтического монолога Анастасии Белоусовой и композицией из песен и романсов прошлого века. В 20 часов начнётся часовой "Ночной концерт" в стилях джаз, поп и рок, а после него - "Русские старины" от фольклорно-этнографической студии "Сретение".

После полуночи наступает время для историй о маленьких и больших музейных открытиях: лекции "Архетипические образы глиняного сосуда: музейные исследования", "Древние мотивы в русской вышивке" и "Археологические открытия Омского Прииртышья" от директора музея просвещения Игоря Скандакова.

Продолжительность акции: с 18:00 до 2:00.

Стоимость билета: детский - 50 руб., взрослый - 100 руб.

Адрес и контактный телефон: улица Музейная, 3, 23-02-09.

Музей "Искусство Омска" предлагает своим посетителям поиграть.

Весь вечер будет работать выставка "Игра в игру". Посетители смогут погадать на музейных таро и сразиться в разнообразные настольные игры, классики на музейном дворе или же "Мафию" с настоящими профессионалами. В киноклубе расскажут "Как показать игру в кино?", а профессор политологии ОмГУ Инна Ветренко прочитает лекцию "Игра - осознанная неодолимость или вожделенная свобода".

Продолжительность акции: с 18:00 до 1:00.

Стоимость билета: 100 руб.

Адрес и контактный телефон: улица Декабристов, 121, 31-24-89.

Музейный комплекс воинской славы омичей развлечёт квестами и общением с хаски.

В 18 часов начнутся два квеста - "Солдатами не рождаются, солдатами становятся" под открытым небом и "Бравые ребята" на экспозиции "Навечно в памяти", расположенной в здании музея. Далее на улице можно будет пообщаться с собаками породы хаски. Посетителям расскажут о преданности и доблести собак во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в течение всего вечера будут проводиться мастер-классы по оригами "Голубь мира".

Продолжительность акции: с 18:00 до 21:00.

Стоимость билета: дети - бесплатно, взрослые - 200 руб.

Адрес и контактный телефон: улица Таубе, 7, 23-85-50.