Валерий Гергиев впервые "показал" в Омске Малера

Симфонический оркестр под руководством именитого дирижёра Валерия Гергиева выступил в Омске в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Как отметил маэстро, ему приятно вновь находиться в Омске, особенно в новом зале Омской филармонии. Впервые на этой сцене прозвучала Симфония № 4 Густава Малера.

Мне приятно, что культурный форум Омск принимал в этом зале. Хорошо, что председатель правительства Дмитрий Медведев его увидел. Этот зал был создан стремительно и был связан в чём-то с нашим первым приездом сюда. Это не развлекательный и не коммерческий комплекс, но он добавил престижа региону, - поделился Валерий Гергиев. - Мы уже на этой сцене играли много программ, и эта будет отличаться от предыдущих. Это хорошая программа. Мы играем очень много русских композиций, сыграем даже на бис, или два биса. Мы чередуем, чтобы оркестр не играл всё время одно и то же. Играем и Чайковского, и Глинку, Стравинского, Прокофьева и Рахманинова. Сегодня мы исполняем ту музыку, которую ещё мы не играли здесь, - четвёртую симфонию Малера, которая редко звучит. И именно в этом зале она должна прозвучать неплохо.

Валерий Гергиев

Сейчас, по словам маэстро, в планах коллектива - работа с детскими программами, которые должны развиваться, в том числе в Омске, во взаимодействии с программами Мариинского театра. "У нас очень много детских программ. Это огромная часть нашей работы каждый год. И мы хотим поддерживать и развивать программы, которые придадут динамику Омску, в том числе и работе с детьми, позволят принимать здесь детские коллективы. Это лучшее, что мы можем сделать, - обратить внимание на тысячи детей, которые будут вести и регион, и страну в целом к новым высотам и выдерживать за Россией пальму первенства - оставаться одной из мощных стран в области серьёзного классического искусства".

Напомним, впервые Пасхальный фестиваль прошёл в Омске в 2011 году - тогда в исполнении оркестра Мариинского театра и народного артиста России Дениса Мацуева звучал Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Рахманинова. В 2012 и 2014 годах Симфонический оркестр выступал в Омске с программой, включавшей произведения Чайковского и Мендельсона. В 2015 году Московский Пасхальный фестиваль представил программу, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Фото: Илья Петров