В России будет создан единый ресурс культурных грантов
Культура  •  25 апреля 2017, 16:55, последнее обновление 25 апреля 2017, 17:20  •  печать

В России будет создан единый ресурс культурных грантов

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В России будет создан новый единый интернет-ресурс, объединяющий существующие гранты в сфере культуры. Об этом заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на проходящем в Омске форуме "Культура - Национальный приоритет".

Говоря о развитии культуры в регионах, Дмитрий Медведев отметил, что местные власти должны участвовать в финансировании культурных проектов вместе с госбюджетом. "Мы не замещаем обязательства региона", - подчеркнул премьер-министр. Помочь в этом регионам могут гранты. "У нас в стране существет много грантов. Министр культуры даже не сможет их все перечислить. Согласен, что стоит создать единый ресурс, где бы вся грантовая поддержка будет отображена. Такое поручение министерству культуры я дам", - заявил Дмитрий Медведев.

 

Теги  •  #Дмитрий Медведев #культура #форум

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