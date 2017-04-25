В России будет создан единый ресурс культурных грантов

Говоря о развитии культуры в регионах, Дмитрий Медведев отметил, что местные власти должны участвовать в финансировании культурных проектов вместе с госбюджетом. "Мы не замещаем обязательства региона", - подчеркнул премьер-министр. Помочь в этом регионам могут гранты. "У нас в стране существет много грантов. Министр культуры даже не сможет их все перечислить. Согласен, что стоит создать единый ресурс, где бы вся грантовая поддержка будет отображена. Такое поручение министерству культуры я дам", - заявил Дмитрий Медведев.