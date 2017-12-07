Подборка фильмов для просмотра в выходные дни

Выходные надо проводить с пользой, и если все самые важные дела, не касающиеся работы, выполнены, стоит потратить это время на просмотр интересного фильма, собравшись дружной компанией друзей или семьей. Ну а кто-то, конечно, предпочтет смотреть его в одиночестве, чтобы ничто не отвлекало даже от мелочей.

Забота о родных - вот главная цель в жизни главного героя нового фильма "Хижина". Однажды он отправляется с семьей на берег озера, но отдых оборачивается кошмаром: младшая дочь пропадает, отыскать ее не в состоянии ни полицейские, ни волонтеры. Несмотря на то, что место, в котором может находиться пропавшая девочка, вскоре найдено, в старой хижине обнаруживаются улики, недвусмысленно свидетельствующие о том, что, скорее всего, дочери Мака уже нет в живых.

Спустя несколько лет после случившегося главный герой фильма https://www.ivi.ru/watch/160058/description получает странное письмо, в котором его приглашают вернуться в ту же хижину, где он встречается с Богом и получает от него ответы на большинство своих вопросов.

Еще одна кинолента, на которую следует обратить внимание, - американский фильм "Клаустрофобия", повествующий о квесте с таким же названием, приглашение на который получает в качестве подарка на день рождения главный герой. Он и еще две пары должны разгадать несколько загадок. При этом время ограничено, а задания усложняются, и вскоре приятели начинают подозревать, что совершенно неслучайно оказались в этом месте: каждый из них является своеобразным ключом к разгадке.

Захватывающий фильм "Телохранитель киллера" - для тех, кто любит острые ощущения. Сюжет его крутится вокруг профессионала, работа которого заключается в обеспечении безопасности киллера, за которым охотятся все спецслужбы. Стоит отметить, что телохранитель и сам был бы не прочь прикончить своего босса, но субординацию приходится соблюдать. И только совместными усилиями им удается выживать, несмотря на то, что методы, которые они используют, разительно отличаются.

Еще один достойный фильм, способный пощекотать нервы мужчин и многих представительниц прекрасного пола, - это "Реальный Рокки", рассказывающий историю боксера Чака Уэпнера, успехи в спорте которого были гораздо скромнее, нежели в семейной жизни и небольшом бизнесе. Жизнь его круто меняется с наступлением 1975 года, после того, как на ринге он встречается с Мохаммедом Али - абсолютным чемпионом в тяжелом весе, уже тогда известным во всем мире.

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