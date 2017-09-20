Ежедневно с 20 сентября по 31 октября 2017 г. сеть АЗС "Топлайн" разыгрывает топливную карту на 100 литров*, а также более 200 отличных** подарков.

Желаете попариться в русской баньке? Или сходить с друзьями в кино? А может быть, проверить свою интуицию и выбраться из квест-комнаты? Просто заправляйтесь на АЗС "Топлайн" и посещайте любимые заведения совершенно бесплатно.

Для участия в акции необходимо: заправиться с Clever Card на любой АЗС "Топлайн" 1 раз R93 или 3 раза любым другим видом топлива от 30 л. с 20 сентября по 31 октября 2017 г.

Включайся в Re-активный форсаж - масштабная акция розыгрыша призов стартовала!

Наши партнёры:

Автохолдинг "Евразия Моторс"; интернет-магазин "КофеЧай55.рф"; магазин металлоискателей "ОмскДетектор"; студия квестов и реальности "Изоляция"; киноцентр "Вавилон"; женская студия Beauty Time; детский город "Чадоград"; интернет-магазин автозапчастей Autodoc.ru; spa-клуб "Благодать".

*Топливная карта на 100 л разыгрывается ежедневно в режиме онлайн-трансляции до 17.00 по омскому времени только в официальной группе сети АЗС "Топлайн" "ВКонтакте" (vk.com/azs.topline) среди заправок (транзакций), соответствующих условиям акции. Организатор информирует победителя о выигрыше и о времени, сроках и месте, где можно забрать приз, посредством телефонного звонка.

**Победители определяются случайным образом при помощи специальной программы. Оповещение о призе придёт на телефон в виде СМС. После этого достаточно будет авторизоваться на специально созданной рекламной странице azs.clevercard-omsk.ru, используя логин и пароль от личного кабинета Clever Card, и указать № АЗС для получения приза.

Срок выдачи подарков на АЗС "Топлайн" в г. Омске: с 3 октября по 15 декабря 2017 г., по Омской области: с 16 октября по 15 декабря 2017 г.

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ RE-АКТИВНЫЙ ФОРСАЖ

Сеть АЗС "Топлайн"

служба поддержки клиентов:

тел.: (3812) 33-000-9

vk.com/azs.topline

instagram.com/azs.topline

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