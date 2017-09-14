Роскомнадзор сообщает
Новости компаний  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 12:08, последнее обновление 14 сентября 2017, 12:34  •  печать

Роскомнадзор сообщает

Управление Роскомнадзора по Омской области напоминает организациям и учреждениям об обязанности направить информационные письма о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

В соответствии с п.10.1 ч. 3 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ операторам, осуществляющим обработку персональных данных, необходимо указать сведения о месте нахождения баз данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Данную информацию Управление Роскомнадзора по Омской области предлагает операторам персональных данных  направить самостоятельно информационным письмом в наш адрес, не дожидаясь запроса в вашу организацию.

Следует отметить, что за непредставление или несвоевременное представление по запросу в уполномоченный орган информации установлена административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Электронная форма информационного письма о внесении изменений в Уведомление и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных www.pd.rkn.gov.ru и на официальном сайте Роскомнадзора http://rkn.gov.ru/personal-data/forms/p333/.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 79-02-45 или на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Омской области во вкладке "Ведения реестра операторов, обрабатывающих персональные данные" в разделе "Направления деятельности" https://55.rkn.gov.ru/news/news138080.htm.

Теги  •  #роскомнадзор

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