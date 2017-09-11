Как получить образование без отрыва от работы и выездов на длительные сессии?

Мы привыкли, что заочное обучение - это обязательно сессии два раза в год, справка-вызов и подтверждение, начитка лекций, затем зачёты и экзамены.

Но времена меняются! И сегодня мы хотим предложить вам учиться по новой, эксклюзивной системе, которая существует пока только в Омском филиале Университета "Синергия".

Вы существенно сократите время на обучение, а ведь все мы знаем, что время - деньги!

Студенты посещают занятия 2 раза в месяц по выходным.

Представляете, как это удобно? Вам не нужно прерывать трудовую деятельность, такая система действует весь период обучения. Стоимость обучения за семестр всего 17 500 рублей!

Набор ведётся до 25 сентября 2017!

Осталось совсем немного времени, успейте подать заявку на консультацию. Закажите обратный звонок по ссылке ниже!