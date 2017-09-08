Язык мой - друг мой

Когда в последний раз вы задумывались о том, что неплохо было бы выучить иностранный язык ? Если совсем недавно, то вам прямая дорога в аудиторию. Но есть некоторые вопросы, которые хотелось бы задать до того, как сесть за парту грызть гранит науки.

Почему изучение Espanol (испанского) не пустая трата вашего tiempo (времени)?

Испанский - один из самых важных языков в мире и официальный язык многих международных организаций.

Для 400 миллионов людей испанский - первый язык. На нём говорят в Испании, в Северной, Центральной и Южной Америке, в странах на северо-западе Африки, на Канарских островах и в Экваториальной Гвинее.

Умение говорить по-испански увеличивает заработок. Рынок рабочих мест для владеющих двумя языками расширяется с каждым годом, в США бывают случаи, когда на работу не принимают тех, кто не владеет испанским.

Испаноязычное радио, телевидение и реклама - это необъятная индустрия, приносящая миллиарды долларов дохода. Если вы жаждете приобщиться к этим немалым деньгам, вам прямая дорога изучать язык.

Испаноязычный мир создал прекрасную литературу, фильмы, музыку.

В общем, знать испанский язык - хорошо! Но если к горлу всё же подкатывает страх при взгляде на большой испанско-русский словарь, состоящий из 150 000 слов, давайте займёмся арифметикой. Весь этот montyn de palabras (кучу слов) можно сократить в 2-3 раза.

Если мы оглянемся на родной русский, то поймём, что в повседневном общении мы употребляем не так уж много слов. То же касается и испанского, на первых порах из этих 150 000 потребуется несколько тысяч слов. К тому же большая часть является производными от корневых, и запоминание их не составит особого труда.

Tomar porasalto (брать штурмом)

Именно такой подход нужно применить, чтобы взять языковой барьер. В первые месяцы при серьёзном подходе придётся забыть про отпуск/каникулы, гиперзанятость, головную боль.

Если несколько часов занятия языком не для вас, возьмите на вооружение "Правило десяти". В день вы должны выучить 10 новых слов. Чтобы эти слова не стали балластом, их нужно не просто запомнить, но и освоить - употребить каждое слово хотя бы в одном предложении. Совет один: пропускайте слова через себя. Только став вам родными и близкими, они не станут мёртвым грузом!

Будем как дети!

Почему дети, попадая в среду иноязычных сверстников, так быстро осваиваются и начинают "спикать" (говорить по-английски), "шпрехать" (говорить по-немецки), ну а в нашем случае "абларить" (говорить по-испански)? Да потому, что они непосредственны, восприимчивы ко всему новому и ещё не закомплексованы. Так что не бойтесь делать ошибки.

Лучшим выходом будет чтение вслух. Причём начинать надо с самых простых текстов.

Как минимум десять минут в день вы должны слушать испанскую речь везде, где только можно: в транспорте, в университете, на работе, дома, в ванной. Например, подключитесь к латиноамериканским telenovelas (мыльным операм) - игра актёров бывает настолько эмоциональной, что понять всё можно, не зная слов.

Ещё одним подспорьем должны стать лингафонные курсы - диск с записями MP3 и книжкой, где даны распечатки диалогов.

Если вы большую часть дня проводите за экраном компьютера, помогут компьютерные обучающие программы. Они могут содержать видео- и аудиосопровождение к различным лексическим темам, что делает изучение материала более занимательным.

Руководствуйтесь правилом: чем больше информации в вашем распоряжении, тем лучше. Иногда нужно, чтобы материал тот же объяснили по-другому, прежде чем вам всё станет ясно.

Практика - пусть к совершенству

Лучшую практику по языку вы получите в стране, где говорят на этом языке. Но даже если вы не в состоянии отправиться в путешествие, вы всё равно можете сделать многое для совершенствования знаний.

Говорите по-испански как можно больше - как минимум десять минут в день. Выражайте свои мысли, эмоции, комментируйте действия, озвучивайте всё, что способны обозначить на иностранном языке. Вам очень поможет дружба с носителем языка. Он всегда может поправить вас, если вы неправильно понимаете или употребляете какие-нибудь слова. Вы будете чувствовать себя увереннее каждый раз, когда он будет понимать ваше высказывание.

Ирина Рогова, преподаватель испанского языка языковой школы "Джей энд Эс".

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