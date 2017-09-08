В омских школах начались уроки безопасности
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 11:03, последнее обновление 8 сентября 2017, 11:07  •  печать

В омских школах начались уроки безопасности

Автор:

С 1 сентября в школах Омска начали проводить уроки безопасности. Занятия проходят в формате классных часов и продлятся до конца учебного года.

Уроки проводят сотрудники департамента общественной безопасности мэрии. Занятия проводятся для того, чтобы подростки знали, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также понимали, что такое "терроризм", "террористическая угроза" и "экстремизм".

Молодёжи стараются объяснить, что люди должны относиться друг к другу уважительно, проживая в многонациональном государстве. Это должно происходить независимо от национальной принадлежности и религиозных взглядов.

Теги  •  #антитеррор #общественная безопасность #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Светлана Владимирова  •  8 сентября 2017, 11:32

Не знаю как можно рассказывать о доверии и уважении на уроках о террористической опасности и угрозах. Нонсенс получается.

Ответить
Последние новости
LIVE: "Открытие XVI театрального сезона. III Всероссийский театральный фестиваль "СОТОВАРИЩИ"  •  сегодня, 12:33  •  
Омичей приглашают походить по "Птичьей гавани"  •  сегодня, 08:57  •   1
Футболисты "Иртыша" разделили очки с "Читой"  •  сегодня, 08:39  •   2
Омская полиция не будет возбуждать уголовные дела на маршрутчиков  •  сегодня, 07:43
Омич напал на водителя маршрутки с пистолетом  •  вчера, 22:54
В Омске открылась юбилейная выставка Евгения Тонких  •  вчера, 18:15  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400