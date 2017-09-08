В омских школах начались уроки безопасности

С 1 сентября в школах Омска начали проводить уроки безопасности. Занятия проходят в формате классных часов и продлятся до конца учебного года.

Уроки проводят сотрудники департамента общественной безопасности мэрии. Занятия проводятся для того, чтобы подростки знали, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также понимали, что такое "терроризм", "террористическая угроза" и "экстремизм".

Молодёжи стараются объяснить, что люди должны относиться друг к другу уважительно, проживая в многонациональном государстве. Это должно происходить независимо от национальной принадлежности и религиозных взглядов.