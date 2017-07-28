В Омске открылся первый в Сибири бесплатный 4G-кинотеатр 

В центре Омска открылся первый в Сибири 4G-кинотеатр Tele2. "Омск Здесь" оказался в числе первых зрителей.

4G-кинотеатр Tele2 находится в самом центре города, у ТЦ "Омский".

Получить заветные билеты может любой желающий. Как это сделать мы расскажем чуть позже.

Абонентов Tele2 вдобавок ожидает приятный бонус - порция вкусного попкорна.

У входа в кинотеатр работают приветливые консультанты, которые могут рассказать о преимуществах тарифных планов Tele2 и подобрать подходящий именно вам.

Компактный зал вмещает в себя 50 человек. Причём вместо обычных кресел зрителей ждут комфортные пуфы. Кроме этого, организаторы учли капризы сибирского лета и приготовили для гостей кинотеатра тёплые пледы.

На премьерном показе для журналистов показывали фильм "Артист". Качеством картинки и звука остались очень довольны. Мощные колонки позволяют наслаждаться фильмом, даже несмотря на близость оживлённого перекрёстка.

Благодаря технологии 4G Tele2 видео в отличном качестве транслируется с портала ivi.ru. Без "торможений" и "подвисания" картинки, и никакой рекламы онлайн-казино. В общем, то же качество, что и в обычных кинотеатрах, только денег за просмотр не берут.

"Tele2 запустила 4G-интернет в апреле этого года. Теперь наши абоненты могут комфортно просматривать видео в формате HD, слушать музыку, использовать самые разные онлайн-сервисы на своем гаджете практически из любой точки Омска. Зрителям 4G-кинотеатра мы предложим на деле убедиться, как можно в повседневной жизни использовать преимущества своих мобильных устройств с SIM-картой Tele2. Например, благодаря 4G-скоростям омичи получили возможность смотреть любимый фильм или сериал с экрана своего смартфона или планшета, отдыхая в парке или прогуливаясь по набережной", - рассказывает коммерческий директор филиала Tele2 в Омской области Максим Соловьёв.

Репертуар 4G-кинотеатра очень широк и выбрать есть из чего: от детских мультфильмов до ужастиков. Сюда можно прийти на романтическое свидание со своей половинкой, можно и отлично отдохнуть всей семьёй.

4G-кинотеатр работает с четверга по воскресенье. В день проходит три киносеанса: в 16:00, 18:00, 20:10. Ознакомиться с расписанием можно на сайте проекта: https://omsk.tele2.ru/promo/4g-kino

Tele2 идёт навстречу интересам своих гостей, поэтому зрители могут влиять на программу кинотеатра и голосовать за те фильмы, которые хотели бы посмотреть. Определиться с выбором помогут сотрудники кинотеатра: они расскажут о фильмах и покажут их трейлеры на планшете. Здесь же можно забронировать себе места на любой кинопоказ: вместимость зала ограничена 50 зрителями, поэтому лучше сделать это заранее.

Чтобы получить приглашение на показ, после голосования необходимо пройти простую регистрацию: выбрать день и время сеанса, указать номер телефона и e-mail, на который будет отправлен электронный билет.

4G-кинотеатр будет радовать омичей целый месяц: с 28 июля по 27 августа. За это время его зрителями смогут стать около 2500 человек. Приятного просмотра!

Фото: Илья Петров

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