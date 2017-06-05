"МЕГА" приглашает омичей на "Марафон скидок"

"МЕГА" объявляет "Марафон скидок". С 10 по 12 июня каждая покупка - это шанс выиграть 100 тысяч рублей на шопинг.

"МЕГА" объявляет "Марафон скидок" открытым! С 10 по 12 июня всех гостей омской "МЕГИ" ждут распродажи, подарки и розыгрыш. Любителей шопинга ждут три дня увлекательного шопинг-забега за скидками и специальными предложениями самых популярных магазинов.

В каждый из трёх дней "Марафона" вас ждут скидки и специальные предложения от магазинов определённой категории товаров:

10 июня - скидки на одежду и косметику;

11 июня - скидки на обувь и аксессуары;

12 июня - скидки на детские товары и электронику.

При этом дополнительное уникальное предложение действует для держателей карт MEGACARD. С 10 по12 июня при совершении покупки в магазинах-партнёрах программы эти счастливчики получат ещё и 20 % бонусных баллов.

Самое главное преимущество трёхдневной акции - каждая покупка во время "Марафона скидок" - это шанс выиграть 100 тысяч рублей на шопинг в "МЕГЕ"!

Чтобы получить заветную сумму, необходимо:

совершить покупку в "МЕГЕ" на сумму не менее 2000 рублей в дни "Марафона скидок";

зарегистрировать чек в специальной зоне и обменять его на купон для розыгрыша (1 чек на сумму 2000 рублей = 1 купон);

стать участником розыгрыша в последний "марафонный" день - 12 июня.

Сохраняйте чеки, чтобы обменять их на купоны: 1 чек на сумму от 2000 рублей равен 1 купону. Чтобы увеличить шансы на победу и получить сразу два купона c одной покупки, нужно сделать покупку по карте MEGACARD или в магазине "ИКЕА" (независимо от суммы покупки).

Собирайте необходимые купоны и принимайте участие в большой лотерее, которая состоится 12 июня. 300 подарочных карт "МЕГИ", а также подарки от любимых магазинов будут разыграны в этот день в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Именно в эти часы пройдёт церемония награждения самых стойких "марафонцев", а в 19:00 будет определён счастливый обладатель главного приза - 100 000 рублей на шопинг.

"Марафон скидок" в "МЕГЕ" объявляется открытым. На старт, внимание, марш!

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