Покупаем идеальный диван: что должен знать каждый

Закройте глаза и представьте, о каком Вы мечтаете диване. Конечно, комфортном, долговечном и оригинальном . Теперь откройте глаза и обратите внимание на мягкую мебель Дома мебели "Большой".

Очень часто продавцы мебели сталкиваются с покупателями, которые говорят: "Я видел точно такой же, только в три раза дешевле". Однако, как правило, те, кто продаёт "в три раза дешевле", предлагают товары более низкого качества. Давайте разберёмся, почему низкая цена не всегда отвечает качеству товара, и обозначим важные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе дивана:

- Определить "свой" диван, можно ещё в магазине: стоит только присесть на него, и ваше тело само почувствует комфортность принятой позы. Главная ошибка покупателей при покупке дивана - они боятся на него сесть. А между тем диван, как и обувь, требует примерки. Поэтому если Вы видите в магазине диван, на котором лежит табличка "садиться нельзя", и при этом он сделан не из белоснежной деликатной ткани, то проходите мимо такого дивана.

- Следует убедиться в надёжности каркасной конструкции дивана, если Вы хотите, чтобы он прослужил дольше. Самые долговечные каркасы делают из массива бука или дуба. И если консультант говорит Вам, что каркас сделан из массива этих пород, но сам диван стоит меньше 30 тысяч рублей, скорее всего, Вас обманывают. В лучшем случае массив использовали лишь в некоторых конструкциях дивана.

- Посмотрите наполнение. Если в мебельном салоне Вас уверяют, что недорогой диван наполнен вспененным латексом, то лучше попросить расстегнуть подушки дивана, и, скорее всего, Вы обнаружите внутри самый дешёвый пенополиуретан (ППУ). Латекс считается одним из самых дорогих наполнителей, и даже покупка подушки из него значительно ударит по Вашему кошельку. К тому же делать диван из латекса очень затратно для производителя, поэтому обычно этот материал используют в сочетании с ППУ - самым популярным наполнителем. Это довольно эластичный и гипоаллергенный материал, срок службы которого зависит от того, как его эксплуатировать. В среднем диван из ППУ прослужит Вам около 7-10 лет.

- Обратите внимание на производителя мебели. Сегодня сохраняется спрос на диваны из России, Китая или Европы. Китайская мебель при этом может быть как некачественной, так и самого высочайшего уровня. Здесь важно знать, что дилер, сбив цену у китайского производителя, получает товар низкого качества. Недорогая китайская мебель, как правило, имеет стойкий запах, который долго выветривается.

Среди российских производителей мягкой мебели встречается много достойных компаний, но если есть возможность купить диван европейского производства, то лучше выбрать последний. У российских фабрик качество мебели не соответствует заявленным ценам, а себестоимость продукции сильно завышена. Но если говорить о мягкой мебели экономкласса, то здесь сохраняется сильная конкуренция. Это заставляет российских производителей снижать свои финансовые аппетиты и производить конкурентоспособную для своего сегмента мебель.

Более 30 % всего европейского рынка мебели обеспечивают Германия и Польша. И если Германия удовлетворяет спрос на диваны со стороны vip-персон, то Польша предлагает мебель, доступную любому человеку. Поляки стремятся не заработать, а продать, поэтому их мебель - идеальное соотношение цены и качества. В России всегда можно купить качественный диван из Польши, причем за те же деньги, что и мебель российского производства.

Дом мебели "Большой" предлагает своим клиентам польскую мягкую мебель как достойную альтернативу мебели российского и немецкого производства. Качественный диван из Польши оригинальнее, чем итальянский, и более доступный, чем аналогичный товар российского производства.

На правах рекламы