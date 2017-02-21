Эколог губернатора. Кто претендует на пост мэра Омска

В отличие от остальных губернаторских кандидатов в мэры Омска Александр Винокуров не является статусным варягом. Он родился в Саргатке, в начале девяностых годов окончил экономический факультет Омского сельскохозяйственного института. В 1992 году Винокуров стал ведущим экономистом в акционерном обществе "Тепличное". Уже через два года он возглавил отделение федерального казначейства по Центральному административному округу Омска.

В 1999 году Александр Винокуров был назначен начальником финансового управления Центрального округа. В 2002 году ему поступило предложение перейти на работу в областное правительство на должность руководителя департамента социальных выплат, жилищных субсидий и льгот министерства труда и социального развития.

Александр Винокуров (слева) готовится к публичной критике перед заседанием инвестиционного совета

В середине нулевых будущего кандидата в градоначальники ждал очередной карьерный взлёт - ему доверили руководство отделением управления федерального казначейства по Омской области. В 2007 году Винокуров был назначен председателем контрольно-счётной палаты Омска. В этой должности он проработал до 2012 года, когда члены бывшей команды мэра Виктора Шрейдера стали перебираться в правительство Омской области.

Там до 2013 года Александр Винокуров возглавлял главное управление финансового контроля, а затем после отставки Николая Лебедева стал министром природных ресурсов и экологии. Журналистов тогда удивило назначение на эту должность экономиста, тяготеющего к аудиторской и казначейской работе. "Я учился в сельскохозяйственном институте, - с улыбкой напомнил Винокуров. - У меня были профильные предметы. По этим дисциплинам получал "хорошо" и "отлично". Могу зачётку показать".

Деятельность бывшего руководителя городской счётной палаты на посту главы Минприроды не раз подвергалась критике. Так, губернатор Виктор Назаров не стеснялся распекать Александра Винокурова на заседании инвестиционного совета за срыв сроков создания лесопромышленного кластера. Потом министру досталось на заседании Законодательного собрания от спикера Владимира Варнавского за намерение снизить объём выдаваемого на строительство дома леса жителям региона со 175 кубометров до 100. "Я сегодня разговаривал с главами северных районов. Они в шоке. Они не в курсе. Вы сегодня вызываете резонанс у селян! - негодовал Варнавский. - Предлагаете Законодательному собранию в Год животноводства сделать это "обрезание". С какой стати? У нас лес "перестоенный", миллионы кубов пропадают, а мы тут последнее отбираем. Вы опуститесь на землю, ваша же функция не только портфель носить. Вникать в суть вопроса надо. Тем более, к великому сожалению, мы теряем темпы строительства жилья на селе". В итоге документ был отправлен на доработку.

Александр Винокуров (слева) демонстрирует то, как умеет носить портфели с бывшим министром образования Сергеем Канунниковым

Во властных кулуарах после выдвижения губернатором министра природных ресурсов и экологии стали шутить, что публичной критикой его давно стали готовить в мэры. Сам Александр Винокуров признавался "Омск Здесь", что ему в статусе кандидата в мэры "ровно". Позже он предположил, что его могут отсеять из-за штрафа ГИБДД: "Может быть, отсеют из-за того, что какой-нибудь штраф найдут. Если вы автолюбитель, то знаете, что штрафуют за превышение даже в пять километров".

В период суда над бывшим первым заместителем губернатора Юрием Гамбургом Винокуров приходил на заседания, чтобы поддержать патрона. Благо здание Минприроды находится недалеко от Куйбышевского суда.

Под руководством министра в его ведомстве был создан общественный совет, который в частности выбирал места расположения для будущих мусорных полигонов в области. Тогда Винокуров предполагал, что 60-90 руб. за обращение с твёрдыми коммунальными отходами придётся платить даже младенцам: "Человек родился и уже будет платить за эту коммунальную услугу. Так как памперсов с младенца больше, чем со взрослого человека".

Эколог Сергей Костарев обратил внимание "Омск Здесь" на то, что при Александре Винокурове "на бумаге" резко улучшилась экологическая обстановка в регионе: "Винокуров - квалифицированный чиновник, который хорошо и качественно пишет бумаги. С его приходом Омская область с предпоследнего места в экологических рейтингах переместилась в первую десятку. По таким рейтингам оценивают эффективность чиновника". Эксперт также отметил "демократичный" стиль работы кандидата в мэры и его умение слушать. "Очевидно, что как член команды главы региона он сработается с Виктором Назаровым, который теперь, по сути, назначает мэра, - резюмировал Костарев. - Вопрос в том, будет ли такой градоначальник отстаивать интересы омичей?".

Бывший министр природных ресурсов и экологии Омской области Николай Лебедев признался, что не знаком с результатами деятельности своего преемника, но отметил, что "достойные люди выберут достойного мэра для миллионного города".

"Я общаюсь с представителями Омского городского совета, которые признают, что формируемый порядок избрания мэра очень сомнительный, - заявил в разговоре с "Омск Здесь" доцент кафедры политологии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Иван Жуков. - Уже сейчас ясно, что положение придётся вскоре менять. Разнобой проявляется во всём, так что неудивительно, что кто-то из "кандидатов" уже открестился от всего этого… Нововведения нацелены как раз на то, чтобы мэрами городов были те, кого поддержит губернатор. Это и является ключевым качеством".

Политтехнолог Сергей Старовойтов призывает не считать Винокурова техническим кандидатом, поскольку это самый "логичный и понятный для губернатора" претендент: "Этот человек работал в мэрии Омска, имеет опыт муниципального управления. Он работал с финансами. Могу сказать, что это наиболее удобная кандидатура с точки зрения главы региона".

"Винокуров, по последним оценкам, является самым неэффективным министром правительства Омской области, но он состоялся как управленец, - рассуждает заведующая кафедрой политологии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор политических наук Инна Ветренко. - Но насколько гармонично он будет смотреться в кресле главы города? Городское хозяйство сейчас находится в таком состоянии, что нужно иметь большое мужество, чтобы взять на себя этот груз ответственности. На мой взгляд, даже министр природных ресурсов и экологии необходимым политическим весом, рейтингом и амбициями не обладает".

Напомним, что весной мэра Омска по новой схеме должен избрать Омский городской совет по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут шесть представителей губернатора, четыре депутата и два почётных гражданина города. Губернатор Виктор Назаров выдвинул в мэры управляющего омским филиалом Сбербанка Игоря Меркулова, гендиректора "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста и министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова.