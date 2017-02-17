Менеджер Грефа. Кто претендует на пост мэра Омска

Губернатор Омской области Виктор Назаров выдвинул на пост мэра Омска трёх кандидатов, которые сейчас проходят согласование в администрации президента. Пока депутаты Омского городского совета готовятся сформировать конкурсную комиссию, политический обозреватель "Омск Здесь" Василий Епанчинцев решил познакомить лишённых права выбора омичей с каждым из потенциальных градоначальников. В первой серии мэрского сериала - технократ, тяготеющий к горным лыжам, продажа интересов региона и женевские перспективы Омска.

Управляющий филиалом Сбербанка Игорь Меркулов прибыл в Омск в 2011 году. Здесь он заменил в руководстве главного банка страны Сергея Мальцева. До этого Меркулов работал в Центрально-Чернозёмном банке и в управлении по работе с филиалами центрального аппарата Сбербанка. Свою карьеру он начинал в орловском филиале банка "Менатеп" Михаила Ходорковского. В Орле же бывший пионервожатый Игорь Меркулов обучался на историческом факультете местного пединститута.

В Сбербанк Меркулов пришёл в 2008 году. Вскоре он оказался в числе менеджеров новой формации, которых воспитывал президент и председатель правления банка Герман Греф. Выпускник юрфака Омского государственного университета устроил масштабную кампанию по тестированию руководителей, по итогам которой была составлена группа менеджеров "с высокой компетенцией". В неё попал и Меркулов, которого стали двигать по карьерной лестнице. "Я всегда считал себя "полевым офицером": не люблю работать в центральных структурах с не совсем прозрачными задачами, - признавался он в 2011 году в интервью "Коммерческим вестям". - У линейного менеджмента задача чётко очерчена: эффективная организация продаж. Есть прибыль, которую ты должен зарабатывать, и ты что-то для этого делаешь. Есть мерило твоих действий!"

Игорь Меркулов (в центре) помогает Герману Грефу и Виктору Назарову получить кредит

Уже тогда банкир высказывался о том, каким должен быть город. По его мнению, Омск сильно похож на Воронеж - такой же миллионный город, стоящий на двух реках. Здесь также с центральных улиц убиралось ветхое жильё, а на окраинах оставался "вечный" частный сектор. Отметил будущий кандидат в мэры и широту омских улиц: "В Воронеже обе центральные улицы - проспект Революции и Плехановская - в полтора раза уже, чем проспект Маркса".

Ссылался будущий кандидат в мэры и на опыт организации движения в Женеве. Там он катался на горных лыжах. "И что меня поразило: посреди улицы шириной примерно как проспект Маркса проложена полоса из твёрдой резины, по которой ходит весь городской транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, иногда - такси, - говорил Игорь Меркулов. - А по сторонам - однополосное движение частного транспорта. Мы стояли в километровых пробках, потому что никуда не свернешь, а автобусы и троллейбусы двигались свободно". Жёстко высказывался за борьбу с "Газелями" и на тему парковок, из-за отсутствия которых собирались многокилометровые пробки. В качестве позитивного опыта Меркулов вспоминал Невский проспект в Санкт-Петербурге.

Весной прошлого года омские банкиры стойко выдержали натиск первого заместителя губернатора Андрея Новосёлова. Он обвинил их на заседании инвестиционного совета в продаже интересов Омской области. "В своё время губернаторский корпус выступал за то, чтобы бюджетные деньги отдавались им, а не банкам, - напомнил Новосёлов. - Но банки смогли убедить правительство, что они эффективнее смогут распорядиться этими средствами… В соседних регионах Сибири идёт выдача ипотеки, кредитование малого и среднего бизнеса. Почему там на головные офисы не кивают?! У меня вопрос к банкам - за сколько вы продали интересы Омской области? Я не могу это объяснить бизнесу. Возникает вопрос эффективности использования средств правительства РФ. Как в одной из песен Владимира Высоцкого: "Где деньги, Зин?".

Тогда Игорю Меркулову пришлось отвечать перед губернатором Виктором Назаровым в том числе и за то, что Омская область стала считаться для выдачи кредитов рисковой зоной из-за банкротства НПО "Мостовик". "Мостовик" имел во всех банках региона кредитов на 35 млрд рублей, - заявил Меркулов. - Также по ипотеке падает количество новых обращений. По моей информации, 59 % всех выдаваемых жилищных кредитов приходится на Сбербанк. Ставки по кредитам высокие, но благодаря господдержке ставка по ипотеке остаётся на уровне 12 %".

Подходящей кандидатурой в мэры считает Игоря Меркулова бывший управляющий омским филиалом ВТБ Владимир Копман. "Он довольно долго и успешно справляется с управлением крупным банком, - рассуждает эксперт. - У него должно получиться. Я вам скажу больше, получится у любого, если будут пересмотрены межбюджетные отношения. С деньгами должно получиться у любого в кресле мэра".

Герман Греф на открытии многофункционального центра развития бизнеса в Омске

"После назначения первым заместителем главы администрации президента Сергея Кириенко прослеживается тренд на назначение на руководящие посты молодых технократов, - сказал "Омск Здесь" председатель совета директоров "Омсктехуглерода" Валерий Каплунат. - Игорь Меркулов прошёл школу Германа Грефа. Это высокотехнологичная школа для руководителей новой формации. Скажу вам честно, что даже не вижу никого рядом с Меркуловым по уровню подготовленности для того, чтобы стать мэром Омска. Надеюсь, что ему удастся избежать давления силовиков. От этого, к сожалению, был не застрахован ни один омский градоначальник. На каждого была папочка".

Управляющий омским отделением "Локо-Банка" Алексей Фаевский в разговоре с "Омск Здесь" отметил, что назначение Игоря Меркулова мэром может стать прорывом для Омска: "Все передовые технологии в нашей стране сейчас сосредоточены в финансовой сфере. Игорь Меркулов может заняться их внедрением в структуру власти, что может стать прорывом для Омска. Такой мэр нужен городу".

Виктор Назаров и Герман Греф в мечтах о новом мэре Омска

Банковский и финансовый обозреватель газеты "Деловой Омск" Олеся Мельник уверяет, что Меркулов "всегда производит положительное впечатление", занимается не только кабинетной работой, но и много ездит по области, "наблюдая за работой сельских отделений". "Топ-менеджер из команды Грефа будет хорошим топ-менеджером если не на любой должности, то на очень многих. Греф - талантливый экономист и управленец, с подбором кадров у него точно проблем нет, - сказала журналистка. - Любой большой руководитель Сбербанка умеет работать в режиме многозадачности, а значит правильно подбирает команду и делегирует полномочия, знает толк в оптимизации процессов и всегда готов внедрять новые технологии. По многообразию задач это в чём-то похоже на работу мэра, но насколько чиновничье кресло близко и интересно самому Меркулову, я не знаю. С нашими бюджетами так трудно быть хорошим мэром, что вообще сложно представить, зачем успешному руководителю в такое ввязываться".

Заведующая кафедрой политологии ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор политических наук Инна Ветренко обращает внимание на то, что ни один из потенциальных кандидатов в мэры не работает в публичной сфере. "Меркулов, как и его конкуренты, не имеет политического веса и авторитета, - отмечает политолог. - Я давно говорю, что Омску не нужен крепкий хозяйственник. Нужен грамотный профессиональный управленец, который сформирует команду". Однако, по её словам, если Герман Греф скажет "надо", то Игорь Меркулов сменит комфортный кабинет банкира на тревожный пост градоначальника.