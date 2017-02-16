Александр Винокуров может не стать мэром Омска из-за штрафов ГИБДД

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров предположил, что помешать стать мэром Омска ему может штраф за превышение скорости.

На вчерашнее заседание правительства Омской области министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров прибыл в новом качестве - кандидата в мэры Омска. На пресс-конференции губернатор Виктор Назаров назвал его фамилию в числе тех, кто проходит согласование в администрации президента. На вопрос "Омск Здесь" "Как вам в статусе кандидата в мэры Омска?" Винокуров ответил с улыбкой: "Ровно". Шедший с ним рядом министр имущественных отношений Борис Смольников пошутил, что глава Минприроды теперь везде ходит впереди.

После заседания Александра Винокурова ждало более пристальное внимание прессы. Однако своё выдвижение он комментировать не стал, ссылаясь на необходимость проведения процедур согласования.

Может быть, отсеют из-за того, что какой-нибудь штраф найдут, - предположил Винокуров. - Если вы автолюбитель, то знаете, что штрафуют за превышение даже в пять километров.

По одной из версий, министр природных ресурсов и экологии является техническим кандидатом в мэры Омска. Ранее губернатор не раз публично критиковал его. В последний раз Александра Винокурова отчитывали за так и не созданный лесопромышленный кластер. Ожидается, что основными претендентами на пост градоначальника станут глава омского отделения Сбербанка Игорь Меркулов и гендиректор ОАО "ОмскВодоканал" Сергей Шелест.