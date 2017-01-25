Омский губернатор хочет развивать город без участия мэра

Вячеслав Двораковский, который должен был докладывать сегодня на инвестсовете о разработке схемы газоснабжения города, не пришёл на заседание. Возмущённый таким поведением мэра Виктор Назаров заявил, что проблемами города, похоже, придётся заниматься ему самому.

На состоявшемся сегодня инвестсовете глава региона заслушивал доклады региональных министров о выполненных поручениях, данных им в прошлом году по улучшению инвестиционного климата. Среди аутсайдеров оказался министр природных ресурсов Александр Винокуров. Его ведомство уже четыре года не может создать на территории области лесопромышленный кластер. Виктор Назаров дал ему срок до февраля исправить ситуацию и сделать хотя бы паспорт кластера.

Зато глава региона похвалил Минстрой, которому спустя несколько лет удалось договориться с ресурсоснабжающими организациями и постараться снизить сроки технического подключения новых инвестпроектов к сетям.

Весьма недоволен Назаров оказался поведением мэра Двораковского. Он на совет не пришёл, отправив вместо себя директора департамента экономической политики. Между тем администрацией не выполнены рекомендации по разработке схемы газоснабжения города.

- Из ответа мэра я делаю вывод, что город больше развиваться не хочет. Ему хватает того состояния, в котором он находится сейчас, - возмущался Назаров. - Видимо, развитием города вновь придётся заниматься областному правительству.

Присутствовавший на заседании главный федеральный инспектор в Омской области Сергей Лицкевич попросил Назарова дать поручения своим первым замам.

- Пусть ваши заместители немедленно встретятся с мэром и получат у него объяснения по этому поводу, - сказал Лицкевич.