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Меркулов, Шелест и Винокуров стали кандидатами в мэры Омска
Политика  •  15 февраля 2017, 11:20, последнее обновление 15 февраля 2017, 11:20  •  печать

Меркулов, Шелест и Винокуров стали кандидатами в мэры Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров выдвинул в мэры Омска главу местного отделения Сбербанка Игоря Меркулова, гендиректора "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста и министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова.

На сегодняшней пресс-конференции губернатор Омской области Виктор Назаров назвал кандидатов в мэры Омска, которых региональный кабинет министров отправил на согласование в Москву. Это управляющий омского филиала Сбербанка Игорь Меркулов, гендиректор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест и министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.

Не до конца уверен, что выберут ту кандидатуру, которую я назову, - признался Назаров. - Кандидатура мэра должна пройти проверку в правоохранительных органах. Это занимает 1,5-2 месяца. Мы отправили на проверку те кандидатуры, которые уже звучали в прессе. Это Меркулов, Шелест и Винокуров.

Ранее в правительстве Омской области заявляли о том, что не готовы называть кандидатов в мэры пока Омский городской совет не примет положение о конкурсной комиссии. Муниципальный представительный орган должен принять документ на сегодняшнем пленарном заседании. В конкурсную комиссию войдут шесть представителей губернатора, четыре депутата и два почётных гражданина Омска. Ожидается, что имя нового мэра Омска станет известно до 11 мая. Полномочия действующего мэра Омска истекают 11 июля.

r Теги  •  #Александр Винокуров #выборы #Игорь Меркулов #мэр #Сергей Шелест

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