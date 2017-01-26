Омскому министру не дали лишить сельчан древесины
Политика  •  26 января 2017, 13:20, последнее обновление 26 января 2017, 13:22  •  печать

Омскому министру не дали лишить сельчан древесины

Автор: Антон Маликов

Депутаты Законодательного собрания отправили на доработку проект закона, в котором предлагалось снизить объём древесины, выделяемой каждому гражданину на строительство дома. 

Согласно федеральному законодательству, каждому россиянину полагается определённое количество леса, которое он может использовать для строительства дома или ремонта жилого помещения. В Омской области региональным законом установлен объём в 175 кубических метров. Но в региональном министерстве природных ресурсов и экологии решили, что такое количество лесоматериалов жителям деревень и сёл не нужно. Мало того, чиновники уверяют, что сельчане зачастую просто перепродают полученную бесплатно древесину.

- Мы проанализировали ситуацию и установили, что большая часть заготовленной древесины для строительства используется не по целевому назначению, а для извлечения коммерческой прибыли посредством перепродажи третьим лицам по рыночной цене, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров. - Также часть этой древесины используется в качестве платы за работы по заготовке этой древесины и её переработке. Проведя анализ предоставления древесины для собственных нужд при строительстве за 2014-2015 год, мы установили, что на сегодняшний день не использовано в строительстве от 30 до 80 % предоставленной древесины.

Отметим, что данный законопроект обсуждался на комитете по аграрной политике Законодательного собрания, и депутаты не согласились с предложенным снижением объёмов заготовки леса. Было принято решение рассмотреть документ в отдельном порядке. Сегодня на общем заседании парламента проект закона в очередной раз подвергся критике.  

- Я сегодня разговаривал с главами северных районов. Они в шоке. Они не в курсе. Вы сегодня вызываете резонанс у селян! - обратился к министру природных ресурсов и экологии председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский. - Предлагаете Законодательному собранию в Год животноводства сделать это "обрезание". С какой стати? У нас лес "перестоенный", миллионы кубов пропадают, а мы тут последнее отбираем.<…> Вы опуститесь на землю, ваша же функция не только портфель носить. Вникать в суть вопроса надо. Тем более, к великому сожалению, мы теряем темпы строительства жилья на селе.

В итоге депутаты приняли решение отправить проект закона на доработку.

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r Теги  •  #Александр Винокуров #Владимир Варнавский #древесина #законопроект #Заксобрание

Комментарии

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Сергей Ефименко  •  26 января 2017, 13:35

Кто-то перепродает, таких наверно нужно как-то наказывать. Но зачем же лишать строительного леса настоящих застройщиков.

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