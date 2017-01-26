Омскому министру не дали лишить сельчан древесины

Согласно федеральному законодательству, каждому россиянину полагается определённое количество леса, которое он может использовать для строительства дома или ремонта жилого помещения. В Омской области региональным законом установлен объём в 175 кубических метров. Но в региональном министерстве природных ресурсов и экологии решили, что такое количество лесоматериалов жителям деревень и сёл не нужно. Мало того, чиновники уверяют, что сельчане зачастую просто перепродают полученную бесплатно древесину.

- Мы проанализировали ситуацию и установили, что большая часть заготовленной древесины для строительства используется не по целевому назначению, а для извлечения коммерческой прибыли посредством перепродажи третьим лицам по рыночной цене, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров. - Также часть этой древесины используется в качестве платы за работы по заготовке этой древесины и её переработке. Проведя анализ предоставления древесины для собственных нужд при строительстве за 2014-2015 год, мы установили, что на сегодняшний день не использовано в строительстве от 30 до 80 % предоставленной древесины.

Отметим, что данный законопроект обсуждался на комитете по аграрной политике Законодательного собрания, и депутаты не согласились с предложенным снижением объёмов заготовки леса. Было принято решение рассмотреть документ в отдельном порядке. Сегодня на общем заседании парламента проект закона в очередной раз подвергся критике.

- Я сегодня разговаривал с главами северных районов. Они в шоке. Они не в курсе. Вы сегодня вызываете резонанс у селян! - обратился к министру природных ресурсов и экологии председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский. - Предлагаете Законодательному собранию в Год животноводства сделать это "обрезание". С какой стати? У нас лес "перестоенный", миллионы кубов пропадают, а мы тут последнее отбираем.<…> Вы опуститесь на землю, ваша же функция не только портфель носить. Вникать в суть вопроса надо. Тем более, к великому сожалению, мы теряем темпы строительства жилья на селе.

В итоге депутаты приняли решение отправить проект закона на доработку.