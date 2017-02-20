Энергичный хозяйственник. Кто претендует на пост мэра Омска

Энергетик с кандидатской, исчерпанный конфликт с мэрией и не заладившиеся с самого начала рабочие отношения. Во второй части "мэрского" сериала политический обозреватель "Омск Здесь" Василий Епанчинцев знакомит читателей с генеральным директором "ОмскВодоканала" Сергеем Шелестом, оказавшимся в числе кандидатов в мэры Омска от губернатора.

Как энергетик Сергей Шелест состоялся в Казахстане. Там он закончил Щучинский политехникум по специальности "техник-электрик", а затем два года служил в воздушно-десантных войсках. Высшее образование Шелест получил уже в середине девяностых годов в Акмолинском сельскохозяйственном институте, где стал специалистом в области электрификации и автоматизации аграрного комплекса. Там же менеджер проходил курсы повышения квалификации как "организатор-экономист".

Дальнейшее образование Сергей Шелест получал уже в Омске. С 2010 по 2015 годы в Омском государственном техническом университете он писал диссертацию на тему "Особенности анализа показателей качества электроэнергии в режимах детерминированного хаоса электротехнических систем с генерирующими источниками". В итоге аспирант и соискатель получил степень кандидата технических наук.

В Казахстане будущий кандидат в мэры Омска прошёл путь от мастера до заместителя главного инженера. С 2005 года Шелест работал в структурах "Омскэнерго". Занимал различные руководящие должности в "Энергобаланс-Сибирь" и "Омской энергосбытовой компании". В 2012 году стал генеральным директором "Сибирской энергетической сервисной компании", откуда затем перешёл в региональный Минстрой на должность заместителя министра.

Возглавляемый Сергеем Шелестом "ОмскВодоканал" входит в группу компаний "Росводоканал", контролируемую консорциумом "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва

"ОмскВодоканал" менеджер возглавляет с 2014 года. С тех пор градус критики мэрии Омска в адрес ресурсоснабжающей организации снизился. Никто больше не говорит про повышение арендной платы. Более того, мэр Вячеслав Двораковский перестал грозить возвращением имущественного комплекса и сетей компании в муниципалитет. Градоначальник сейчас посещает предприятие, чтобы проверить готовность к отопительному сезону. Двораковскому показывают новую технику, а он по традиции хвалит качество воды. "На все просьбы администрации города мы откликались оперативно, и я могу отметить, что компромисс с мэрией сегодня найден по всем вопросам, будь то подготовка родного города к празднику или размер арендных платежей", - утверждал Сергей Шелест в интервью "Коммерческим вестям".

После того как губернатор Виктор Назаров назвал гендиректора "ОмскВодоканала" в числе тех, кого он рекомендует к избранию мэром Омска, пресс-служба компании поспешила распространить заявление Сергея Шелеста. "Я в полной мере осознаю ответственность и объём работ, который лежит на плечах мэра города-миллионника, - признался управленец. - Амбиций занять кресло градоначальника Омска у меня нет. Мне приятно, что результаты моего труда как руководителя крупного предприятия коммунальной инфраструктуры заметны в городе. Считаю, что именно это и стало основой для муссируемой информации о моём участии в конкурсе на должность мэра".

Многие восприняли это как отказ от намерений баллотироваться в мэры. Однако заместитель губернатора Омской области, куратор внутренней политики региона Владимир Компанейщиков призвал не торопиться с выводами. Мол, многие не хотят, но могут, а те, кто не могут, - хотят.

Не имея мэрских амбиций, Сергей Шелест всё же может принять участие в конкурсном отборе на пост мэра Омска

Председатель совета директоров группы компаний "Стройбетон" Олег Золотов характеризует Сергея Шелеста как "высококвалифицированного специалиста, которому по плечу занять пост мэра Омска". "С его приходом у нас стало меньше конфликтов с "ОмскВодоканалом", - заявил "Омск Здесь" строитель. - Там порядка стало больше. Шелест умеет договариваться".

Заместитель губернатора, бывший министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Станислав Гребенщиков называет своего бывшего заместителя Шелеста "хорошим работником". "Если его выдвинул губернатор, то значит, он уверен, что Сергей Шелест может стать мэром Омска, - сказал вице-губернатор. - При нём "ОмскВодоканал" работает без сбоев, это очевидно".

"Можно предположить, почему Шелест заявил, что не собирается быть мэром Омска, - отметил в разговоре с "Омск Здесь" политтехнолог Сергей Старовойтов. - Когда губернатор озвучил информацию о его выдвижении, гендиректору "ОмскВодоканала" позвонили или вышестоящие руководители, или инвесторы и задали очень логичный в этой ситуации вопрос: "Если вы собрались увольняться, то почему мы не знаем об этом?". В результате публичное заявление губернатора было опровергнуто".

Депутат Госдумы Андрей Голушко, которому приписывают лоббирование назначения Сергея Шелеста мэром Омска, предоставить свой комментарий отказался, сообщив, что на все вопросы готов ответить на пресс-конференции 27 февраля. Бывший первый вице-мэр Омска Владимир Потапов и экс-генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Нос также отказались прокомментировать "Омск Здесь" выдвижение Шелеста в градоначальники.

Напомним, что весной мэра Омска по новой схеме должен избрать Омский городской совет по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут шесть представителей губернатора, четыре депутата и два почётных гражданина города. Губернатор Виктор Назаров выдвинул в мэры управляющего омским филиалом Сбербанка Игоря Меркулова, гендиректора "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста и министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова.

Фото: пресс-служба ОАО "ОмскВодоканал"

В заключительной серии - рассказ о министре природных ресурсов и экологии Омской области Александре Винокурове.