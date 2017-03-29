"Классическая" весна. Как в Омске выбирают лучших молодых музыкантов

"Омск Здесь" выяснил, как на протяжении нескольких лет менялся Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, который накануне завершился в Омске.

История конкурса

Конкурс юных скрипачей и виолончелистов "Волшебный смычок", который проводится с 1983 года с целью поддержки одарённых молодых исполнителей на струнно-смычковых инструментах, сейчас носит статус Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени Вильгельма Шпета. Второе название конкурсу дано в 2014 году как дань уважения музыкальной педагогике: в память известного омского преподавателя Вильгельма Шпета.

О Вильгельме Шпете

Конкурс носит его имя неслучайно. Став лучшим детским педагогом-скрипачом Омска, вместе с Василием Вятских он создал виолончельную школу города, а также сделал омскую скрипичную школу известной в России. Сам Вильгельм Яковлевич был скрипачом от Бога. Во время войны он был интернирован и попал в лагеря. Заболел, стал чахнуть, и однажды его бездыханное тело в зимнюю стужу положили между окоченевших трупов заключённых. Заметив поутру лёгкий парок, поднимавшийся из кучи тел, его извлекли и отнесли в лазарет. Руки скрипача были изуродованы: обмороженные со множественными переломами пальцы и кисти рук не оставляли никаких надежд на продолжение музыкальной карьеры. Позже раны затянулись, и Вильгельм Шпет снова взял в руки инструмент.

Вильгельм Шпет

Он играл в Омской филармонии, брал учеников, а потом стал работать преподавателем в музыкальной школе № 1. За 33 года работы в музыкальной школе Вильгельм Яковлевич воспитал несколько поколений одарённых детей, ставших профессиональными исполнителями и музыкальными педагогами. Один из них заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов, который является членом жюри конкурса и директором ДШИ № 6. Как от педагога Владимир Георгиевич перенял от Шпета такие качества как требовательность, пунктуальность и эмоциональность.

- На моей памяти был случай, когда он из оркестра не просто прогонял скрипача, талантливого мальчика, а вслед ему летел железный пульт и ноты. Но тот был такой, что любого в бешенство вводил. А вообще рукоприкладством не занимался, но нервный был, - рассказывает Владимир Георгичевич. - Педагог должен не только научить ученика игре на скрипке, но и воспитать. Привить трудолюбие, честность, порядочность, любовь к профессии. А для этого он должен быть преданным своему делу и профессионально совершенствоваться на протяжении всей жизни. Пока ты педагог, пока ты учишь кого-то тому, что ты сам умеешь, продолжай учиться сам. Гениальный педагог Шпет, когда ему было 54 года, сказал мне, сопливому мальчишке, после поездки на курсы в Москву: "Я тебя неправильно учил, Вова". Это я запомнил на всю жизнь и пошёл в педагоги.

Об участниках

Участниками первого Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени Вильгельма Шпета в 2014 году стали 42 музыканта в возрасте от 7 до 15 лет из шести регионов Сибири. В этом году география конкурса стала шире и обрела не только общероссийский, но и международный размах. Бороться за звание самого талантливого юного музыканта в Омск приехали уже 54 юных виолончелиста и скрипача в возрасте от 7 до 19 лет из 13 городов России, в том числе впервые и из столицы. Так получилось, что дебют москвички Валерии Сенцовой стал для неё триумфальным - девушка взяла Гран-при.

- Это мой первый в жизни конкурс, на виолончели я играю всего 8 лет. Как-то спонтанно всё получилось, неожиданная победа. Дебют такой, но новичкам везёт, как говорится. На самом деле удача тоже играет большую роль, потому что у меня были достойные соперники, и тут играет роль то, насколько сильно ты волновался. Может быть, кто-то из моих соперников из-за волнения не смог показать себя на все сто процентов. Возможно, это какая-то награда за те труды, что я и мой преподаватель вкладывали. Столько времени на это затрачено, столько сил, и должна же быть за это хоть какая-то награда.

О том, что конкурс вышел за рамки межрегионального, говорят и члены жюри, потому что в этом году представлено сразу четыре участника из Казахстана, двое из которых стали обладателями вторых премий, - Алибек Кайырберген и Данияр Каримов.

- Я уже 10 лет играю. В музыку меня привела мама, говорит, что увидела во мне талант. Я три раза участвовал в конкурсах в Казахстане, а в России второй раз - первый конкурс был в Казани. Здесь дети играют ту же партитуру, что и в Казахстане. Люди и там, и здесь одинаковые. Хотя в Казахстане не все относятся к искусству положительно, но многие, - говорит Данияр Каримов.

О жюри

В 2014 году в состав жюри конкурса вошли известные педагоги и музыканты: профессор Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки Марина Кузина, директор детской школы искусств № 6 Владимир Аксаментов, профессор Красноярской государственной академии музыки и театра Михаил Бенюмов, а также профессор Алтайского государственного университета Александр Россинский.

В этом году молодые таланты оценивало уже интернациональное жюри. В его состав вошли профессора высших учебных заведений из России и ближнего зарубежья: Казахского национального университета искусств, Московской консерватории имени П. И. Чайковского, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Алтайского государственного университета, Красноярской государственной академии музыки и театра. Председателем жюри стал заслуженный артист России Кирилл Родин.

- Очень интересен формат этого конкурса: различные возрастные категории. И когда мы говорим о юношах и девушках 11-12 лет и 15-16 лет, это большой разрыв, и они оказываются в неравном положении. Здесь эта градация поделена очень корректно, и в каждом творческом возрасте девочка и мальчик найдут своих соперников, друзей, конкурентов, коллег, и тем честнее соперничество.

О победителях

В 2014 году высшие награды конкурса среди виолончелистов отправлялись в Новосибирск: Гран-при выиграла Анастасия Ушакова, а первое место в старшей группе заняла Мария Черняева. Гран-при среди скрипачей была удостоена Валерия Абрамова из Барнаула, в старшей группе стала лучшей Мария Баева-Кузнецова из Новосибирска, в средней - омчика Лиза Новикова и барнаулец Вячеслав Ермолаев. В младшей группе лучшей оказалась представительница Красноярска Дарья Манза.

В этом году было вручено три Гран-при. Высшую награду по специальности "Скрипка" получили ученицы Олега Абрина 15-летняя Валерия Абрамова, которая была в числе победителей первого конкурса, и 17-летняя Татьяна Крячкова, а среди виолончелистов лучшей стала участница из Москвы, воспитанница Кирилла Родина 19-летняя Валерия Сенцова. Всего же на II Межрегиональном открытом конкурсе юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета были отмечены 36 музыкантов.

О наградах

В этом году было присуждено не одно, а три Гран-при, что говорит о высоком уровне подготовки участников. Помимо кубка и денежных премий, в числе наград специальные призы и главная награда - от молодёжной Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Этот приз вручила её президент Анастасия Ушакова, обладатель Гран-при первого конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета и юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, который проходил в 2015 году в Новосибирске.

- Так как я являюсь председателем молодёжной секции и победителем Юношеского конкурса имени Чайковского, который проходил в 2015 году в Новосибирске, приз от Ассоциации - два приглашения для участия в следующем юношеском конкурсе имени Чайковского, который будет проходить в июне в Астане, в Казахстане. Они позволяют участвовать в конкурсе без отборочного тура и вступительного взноса. Эти участники, на мой взгляд, показали достаточный уровень технической подготовки и исполнения программы, чтобы блестяще выступить на этом конкурсе, - рассказала член объединённого жюри, председатель молодёжной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского, лауреат I премии IX Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского Анастасия Ушакова. - Ещё два приглашения получат участники, которые, по моему мнению, имеют большой потенциал и с достоинством могут представить себя и своих педагогов на следующих, XI и XII Международных конкурсах имени Чайковского.

Фото: Илья Петров