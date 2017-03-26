Михаил Бенюмов: "Музыкант играет не руками, а головой"

Заслуженный артист России, дирижёр и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра, профессор Красноярской академии музыки и театра Михаил Бенюмов рассказал "Омск Здесь" о том, без чего не сможет состояться ни один музыкант.

В эти дни в Омске проходит II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета. Уже несколько дней идут прослушивания для скрипачей и виолончелистов. Жюри по специальности "Скрипка" возглавляет Михаил Бенюмов.

Михаил Осипович, на что Вы будете обращать внимание как член жюри?

Нам предстоит большая работа. Есть несколько очень важных параметров. Для меня важны: первое - артистизм, второе - профессионализм. Но без профессионализма никакой артистизм не нужен. Он остаётся на первом месте, но только на базе профессионализма, настоящей, хорошей русской, российской школы.

Игру на каком инструменте - на скрипке или на виолончели - сложнее оценивать?

Это надо спросить у Кирилла Владимировича Родина, насколько ему сложно. Но мне кажется, что очень компетентное жюри. И по той, и по другой специальности в жюри по пять человек. Я думаю, что мы постараемся сохранить принцип справедливости и доброжелательности по отношению к юным музыкантам. А сложнее… здесь по-разному бывает. Очень трудно, когда только одни таланты играют или когда их вообще нет. А когда можно отделить таланты от менее одарённых детей, это не так трудно.

Какие будут особенности на каждом из этапов прослушивания?

Каждый серьёзный конкурс проводится в несколько этапов. Как правило, их три. На очень серьёзных - четыре, и даже один из туров делится на две части, то есть, практически пять. А если к этому добавить ещё отбор по плёнкам, то получается чуть ли не шесть. Такой многократный отбор. У нас здесь только два этапа, но всё-таки важно, что они есть. Мы считаем, что не должны стремиться к тому, чтобы быть жёсткими. Поэтому, я думаю, что жюри будет достаточно лояльным, пропустит всех тех, кто заслуживает того, чтобы быть дипломантами, и, может быть, даже не сильно придерживаясь правила пятидесяти процентов. Думаю, что мы пропустим немного больше ребят, всех достойных. Что касается второго тура, там уже начнётся более жёсткая система распределения мест.

Вы судили уже много конкурсов, какие произведения предпочитают исполнять юные музыканты?

Во-первых, те произведения, которые они могут играть хорошо, это же поэтапный процесс. Есть, допустим, группа младшая, есть группа до 12 лет, группа до 16 лет. Для каждой группы свойствен свой репертуар. Хотя, конечно, талантливые дети часто перепрыгивают в другую группу, маленькие, а играют уже репертуар взрослых. В любом случае всё определяет то, на каком уровне это делают. Сами по себе сложные произведения - это не основание для того, чтобы кому-то отдавать предпочтение. Если взялись за какое-то сложное произведение, то нужно это обосновать своим исполнением.

Должен ли музыкант быть умным или достаточно везения, чтобы добиться успеха?

Каждому, конечно, своё, но искусство - это не та область, где горе от ума. К Паганини часто приставали с вопросом, в чём секрет его мастерства. И однажды, разозлившись, маэстро сказал: "Скрипач должен быть умным". Этот ответ - рецепт выхода из тысячи ситуаций, в которые попадает музыкант. Для того чтобы разобраться в сути вещей, проанализировать информацию, нужен не только талант, но и интеллект. Настоящим музыкантом способен быть тот, кто способен к длительному интеллектуальному и психологическому сосредоточению. Потому что мы играем не руками, а головой.

Фото: Илья Петров