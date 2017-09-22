Омичей предупредили об опасном банковском вирусе для Android
Технологии  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 15:33, последнее обновление 22 сентября 2017, 16:01  •  печать

Омичей предупредили об опасном банковском вирусе для Android

Автор:

Новый мобильный банковский вирус Svpeng научился записывать нажатия клавиш на виртуальных клавиатурах гаджетов.

Сотрудники "Лаборатории Касперского" нашли новую версию мобильного банковского троянца Svpeng. Этот вирус научился записывать нажатия клавиш на устройстве. Об этом сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".

Svpeng распространяется под видом Flash-плеера. После загрузки он запрашивает права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями.

После этого вирус получает много возможностей. Одна из них - делать скриншоты экрана каждый раз, когда на виртуальной клавиатуре набирается символ.

Также вирус умеет перекрывать окна других программ и выводить поверх приложения собственное фишинговое окно, в которое пользователь и вводит свои банковские данные. Полученная информация отправляется напрямую к кибермошенникам.

Кроме того, троянец назначает себя приложением для sms по умолчанию (чтобы осуществлять переводы), выдаёт права совершать звонки и даёт доступ к контактам. Отметим, что ещё он может блокировать попытки удалить себя, поскольку имеет права администратора.

Исследователи отмечают, что Svpeng даже может похищать данные с устройств, на которых установлена последняя версия Android. Большее число вирусных атак пришлось на Россию (29 %), Германию (27 %), Турцию (15 %), Польшу (6 %) и Францию (3 %).

Теги  •  #банковская карта #вирус #киберпреступник #мошенничество

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  22 сентября 2017, 17:18

Не перестают беспокоить граждан банковские кибермошенники, чем более удобнее становится онлайн работа с деньгами, тем больше и риска судя по таким сообщениям о вирусах.

Ответить
Последние новости
По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках  •  сегодня, 17:39  •   1  •  
"Омскэлектро" погасит долги за уличное освещение в течение недели  •  сегодня, 17:24  •   1
ГК "Титан": Росприроднадзором претензий к предприятию не предъявлено  •  сегодня, 17:11  •   2
Губернатор раздал 31 самосвал  •  сегодня, 17:00
В Омске иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе  •  сегодня, 16:39  •   1
УЕФА утвердил правила проведения "Лиги наций"  •  сегодня, 16:20  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400