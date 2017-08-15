Омичи пожаловались на новую атаку вируса-шифровальщика
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 15:28, последнее обновление 15 августа 2017, 15:54  •  печать

Омичи пожаловались на новую атаку вируса-шифровальщика

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Пользователи соцсетей рассказали о том, как опасно открывать неизвестные письма, приходящие на почту.

Сегодня, 15 августа, в паблике "ЧП Омск" омичка призвала омичей быть аккуратнее с открытием входящих писем на электронную почту. Девушка рассказала, что накануне ей на почту пришло письмо, в котором был текст: "В целях досудебного урегулирования просим Вас ознакомиться с вложенными документами и уведомить о прочтении".

В письме была якобы ссылка на сайт судебных приставов. Омичка перешла по ней, но ссылка не открылась. Кроме того, в письме не оказалась никаких документов, о чём девушка и написала в ответном письме. После этого её компьютер подвергся вирусной атаке.

После этого все мои файлы оказались зашифрованными. Чёрный экран компьютера, красный текст с предложением оплатить возможность восстановления файлов, - пожаловалась девушка.

Теперь все фотографии, текстовые файлы и наработки многих лет оказались зашифрованы. Пользователи соцсети посоветовали омичке зайти в безопасный режим и восстановить систему неделей ранее, а программисты - не мучиться и переустановить Windows.

Напомним, что это уже не первый случай за последние месяцы, когда омичи пострадали от вируса-шифровальщика. В конце июня появилась информация о вирусе-вымогателе Petya, который зашифровал данные во многих российских и зарубежных компаниях, а также у рядовых граждан, требуя в обмен на них крупную денежную сумму.

Теги  •  #вирус #компьютер

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Комментарии
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Степан Иванов  •  15 августа 2017, 15:32

Внимательными нужно быть - смотреть на ссылки, по которым переходите и где вводите свои данные. Да и просто правила безопасности в сети не мешает поискать-почитать. У меня за 10 лет ни одной проблемы с вирусами не было, из них почти 7 лет сижу и вовсе с бесплатным антивирусом.

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