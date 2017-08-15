Омичи пожаловались на новую атаку вируса-шифровальщика

Пользователи соцсетей рассказали о том, как опасно открывать неизвестные письма, приходящие на почту.

Сегодня, 15 августа, в паблике "ЧП Омск" омичка призвала омичей быть аккуратнее с открытием входящих писем на электронную почту. Девушка рассказала, что накануне ей на почту пришло письмо, в котором был текст: "В целях досудебного урегулирования просим Вас ознакомиться с вложенными документами и уведомить о прочтении".

В письме была якобы ссылка на сайт судебных приставов. Омичка перешла по ней, но ссылка не открылась. Кроме того, в письме не оказалась никаких документов, о чём девушка и написала в ответном письме. После этого её компьютер подвергся вирусной атаке.

После этого все мои файлы оказались зашифрованными. Чёрный экран компьютера, красный текст с предложением оплатить возможность восстановления файлов, - пожаловалась девушка.

Теперь все фотографии, текстовые файлы и наработки многих лет оказались зашифрованы. Пользователи соцсети посоветовали омичке зайти в безопасный режим и восстановить систему неделей ранее, а программисты - не мучиться и переустановить Windows.

Напомним, что это уже не первый случай за последние месяцы, когда омичи пострадали от вируса-шифровальщика. В конце июня появилась информация о вирусе-вымогателе Petya, который зашифровал данные во многих российских и зарубежных компаниях, а также у рядовых граждан, требуя в обмен на них крупную денежную сумму.