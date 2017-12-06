Исполком МОК отстранил Россию от Олимпиады-2018

В швейцарской Лозанне завершилось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, на котором решался вопрос о допуске России на Зимнюю Олимпиаду - 2018 в корейском Пхенчхане. По его итогам принято решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России в МОК и отстранении национальной сборной от главного старта четырехлетия. Кроме того, ОКР подлежит выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

Российские спортсмены, не нарушавшие антидопингового законодательства, получат индивидуальные приглашения и смогут выступить в Корее при соблюдении ряда условий под своим именем, но без какой-либо национальной символики. На экипировке приглашенных атлетов будет размещена аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia), в качестве флага предусмотрен олимпийский стяг, а в случае победы россиян на церемонии награждения прозвучит олимпийский гимн.

Столь жесткая позиция МОК, не стала сюрпризом для мировой спортивной общественности. О подобном варианте развития событий отечественные и иностранные СМИ говорили задолго до оглашения вердикта. Вопрос о том, стоит ли России ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом, пока остается открытым. Окончательное решение об участии сборной команды в Играх будет принято после так называемого олимпийского собрания с участием спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций, которое состоится 12 декабря.