"Авангард" прервал серию из четырех поражений кряду

История взаимоотношений двух первых клубов КХЛ по алфавиту перед сегодняшним вечером насчитывала 16 встреч. В шести случаях удача сопутствовала уральцам, десять раз верх брали "ястребы". В играх на "Арене Омск" преимущество также было на стороне хозяев, выигравших три последних матча на родном льду.

Стартовый период прошел в равной борьбе и завершился нулевой ничьей. После перерыва "Авангард" стал действовать гораздо острее, создав несколько опасных моментов для взятия ворот. На 22-й минуте Илья Михеев мощно выстрелил издали и первым успел к отскоку от лицевого борта – перекладина. Вскоре Антон Ковалев в быстром прорыве вывел на рандеву с Якубом Коваржем Александра Пережогина, но опытный форвард промедлил с принятием решения и не успел нанести бросок. "Размочить" чешского голкипера гостей удалось Михаилу Фисенко, на 26-й минуте с пятачка протолкнувшему шайбу за "ленточку" – 1:0.

Ответ "Автомобилиста" не заставил себя долго ждать. Сработала ставка уральцев на дальние броски, главными исполнителями которых были Денис Куляш (7 попаданий в створ) и словак Михал Чайковски (6). Именно мощный выстрел последнего на 28-й минуте застал врасплох Доминика Фурха и восстановил равенство в счете – 1:1. В концовке второго игрового отрезка омичи в течение 116 секунд атаковали в формате "5 на 3", но пробить надежно действовавшего на последнем рубеже Коваржа не сумели. Ближе других к успеху был Максим Минеев, направлявший шайбу в ближнюю девятку, но угодивший в штангу.

В дебюте третьего периода Тедди Перселл в третий раз за вечер проверил на прочность каркас гостевых ворот, однако ни этот бросок, ни все последующие в исполнении обеих команд успехом не увенчались – ничья в основное время. Самым ярким моментом овертайма стала драка Минеева с защитником "Автомобилиста" Алексеем Василевским, предпочтительнее в которой выглядел 20-летний "ястреб".

Для определения победителя в серии послематчевых штрафных бросков потребовалось провести все десять попыток. В заключительной из них Илья Михеев переиграл Владимира Сохатского и склонил чашу весов на сторону своей команды – 2:1 в пользу "красно-бело-черных".

В следующем туре 7 декабря "Авангарду" в родных стенах предстоит помериться силами с тольяттинской "Ладой".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 515. 5 декабря. Омск. МСК "Арена Омск". 7120 зрителей.

Авангард (Омская область) – Автомобилист (Екатеринбург) – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

1:0 – Фисенко (Файзуллин, Минеев) - 25:40.

1:1 – Чайковски (Кинг) - 27:48.

2:1 – Михеев - 65:00 (ПБ).

Вратари: Фурх – Коварж (Сохатский, 65:00).

Броски: 32 (10-13-7-2) – 35 (8-14-11-2).

Штраф: 13 (4-2-2-5) – 36 (2-4-25-5).