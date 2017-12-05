Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в клубе Яромира Ягра

Официальный сайт "Кладно", владельцем которого является легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, объявил о подписании 34-летнего нападающего Антона Курьянова. Контракт чемпиона мира 2009 года с клубом второй по силе хоккейной лиги Чехии будет действовать до конца текущего сезона.

Я хорошо знаю Курьянова как игрока и как человека, - заявил тренер "рыцарей" Павел Патера, прекрасно знакомый омский болельщикам по выступлениям за "Авангард". - Я играл с ним три года в Омске. Он пропустил последний месяц, поэтому мы дадим ему немного времени, чтобы набрать форму. Уверен, что Антон поможет команде в решающей фазе сезона.

"Кладно" станет пятым клубом после "Авангарда", "Сибири", "Трактора" и "Югры" в профессиональной карьере уроженца Усть-Каменогорска. В сезоне 2017/2018 центрфорвард провел 18 встреч в составе "Югры", в которых отметился 4 результативными передачами.