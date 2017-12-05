Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в клубе Яромира Ягра
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 09:47, последнее обновление 5 декабря 2017, 10:24  •  печать

Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в клубе Яромира Ягра

Автор:

Новым местом работы Антона Курьянова стал чешский "Кладно".

Официальный сайт "Кладно", владельцем которого является легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, объявил о подписании 34-летнего нападающего Антона Курьянова. Контракт чемпиона мира 2009 года с клубом второй по силе хоккейной лиги Чехии будет действовать до конца текущего сезона.

Я хорошо знаю Курьянова как игрока и как человека, - заявил тренер "рыцарей" Павел Патера, прекрасно знакомый омский болельщикам по выступлениям за "Авангард". - Я играл с ним три года в Омске. Он пропустил последний месяц, поэтому мы дадим ему немного времени, чтобы набрать форму. Уверен, что Антон поможет команде в решающей фазе сезона.

"Кладно" станет пятым клубом после "Авангарда", "Сибири", "Трактора" и "Югры" в профессиональной карьере уроженца Усть-Каменогорска. В сезоне 2017/2018 центрфорвард провел 18 встреч в составе "Югры", в которых отметился 4 результативными передачами.

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  5 декабря 2017, 10:08

Рановато, конечно, Антон уехал доигрывать в Чехию, в его возрасте игроки еще вовсю играют на высшем уровне.

Ответить
Иван Грегин  •  5 декабря 2017, 10:28

Это индивидуально. Кто-то в 30 заканчивает, кто-то в 40. Лишь бы игра была в радость и приносил пользу своему новому клубу.

Ответить
Последние новости
Омский арбитраж отменил незаконные конкурсы дептранспорта  •  сегодня, 17:54
Омск оказался депрессивным из-за хорошей работы психологов  •  сегодня, 17:28
В Омске вручили премии одаренным детям с особенностями здоровья  •  сегодня, 17:07  •  
Рыжий кот из омской маршрутки вернулся домой  •  сегодня, 16:55
Для омских предприятий улучшают рассрочку по оплате долгов за землю  •  сегодня, 16:42
В Омской области новосибирцы незаконно вырубили десяток пихт  •  сегодня, 16:26
Еще новости