Хоккеисты "Авангарда" сыграют за сборную Швеции на Кубке Первого канала
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 20:31, последнее обновление 4 декабря 2017, 22:00  •  печать

Хоккеисты "Авангарда" сыграют за сборную Швеции на Кубке Первого канала

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Вызов в национальную команду получили Юнас Анелев и Деннис Эверберг.

Официальный сайт Федерации хоккея Швеции обнародовал состав сборной страны для участия во втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала, стартующем 13 декабря в Москве. В списке приглашенных 27 игроков, двенадцать из которых представляют Континентальную хоккейную лигу. 

Внушительная шведская диаспора омского "Авангарда" на сей раз представлена в национальной команде бронзовым призером чемпионата мира 2014 года защитником Юнасом Анелевым и победителем мирового первенства 2017 нападающим Деннисом Эвербергом. Отметим также присутствие в заявке "Тре Крунур" экс-хоккеиста "ястребов" Эрика Густафссона. Напомним, что ранее вызов в сборную Канады получил еще один "авангардовец" – Тедди Перселл.

Теги  •  #Йонас Анелев #Кубок Первого канала #ХК Авангард

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