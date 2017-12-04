Хоккеисты "Авангарда" сыграют за сборную Швеции на Кубке Первого канала

Официальный сайт Федерации хоккея Швеции обнародовал состав сборной страны для участия во втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала, стартующем 13 декабря в Москве. В списке приглашенных 27 игроков, двенадцать из которых представляют Континентальную хоккейную лигу.

Внушительная шведская диаспора омского "Авангарда" на сей раз представлена в национальной команде бронзовым призером чемпионата мира 2014 года защитником Юнасом Анелевым и победителем мирового первенства 2017 нападающим Деннисом Эвербергом. Отметим также присутствие в заявке "Тре Крунур" экс-хоккеиста "ястребов" Эрика Густафссона. Напомним, что ранее вызов в сборную Канады получил еще один "авангардовец" – Тедди Перселл.