В Омске заработал четвертый открытый каток
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  3 декабря 2017, 13:14, последнее обновление 3 декабря 2017, 13:23  •  печать

В Омске заработал четвертый открытый каток

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Сезон массовых катаний стартовал на левобережном стадионе.

В эти выходные начались массовые катания на стадионе "Тополиный", расположенному на ул. 70-лет Октября 8/1). Он будет работать со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00 и в выходные дни с 14:00 до 21:00. Можно прийти со своими коньками или воспользоваться прокатом. Цены на услуги остались на уровне прошлого года.

Ледовая площадка на Левобережье станет четвертой ледовой площадкой под открытым небом, которую залили к новому зимнему сезону. Напомним, что в Омске уже открыты массовые катания на стадионах "Юность" имени С.С. Бовкуна", "Красная звезда" и "Энергия".

Напомним, что в парке 30-летия ВЛКСМ в скором времени появится еще один каток под открытым небом - залитые аллеи между деревьями. Эту необычную идею руководство парка позаимствовало в столице. Открытие катка состоится 15 декабря в 12:00 часов, после чего все желающие смогут свободно приходить в паркк и кататься на коньках.

Теги  •  #каток #СК Тополиный

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