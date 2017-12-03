В Омске заработал четвертый открытый каток

В эти выходные начались массовые катания на стадионе "Тополиный", расположенному на ул. 70-лет Октября 8/1). Он будет работать со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00 и в выходные дни с 14:00 до 21:00. Можно прийти со своими коньками или воспользоваться прокатом. Цены на услуги остались на уровне прошлого года.

Ледовая площадка на Левобережье станет четвертой ледовой площадкой под открытым небом, которую залили к новому зимнему сезону. Напомним, что в Омске уже открыты массовые катания на стадионах "Юность" имени С.С. Бовкуна", "Красная звезда" и "Энергия".

Напомним, что в парке 30-летия ВЛКСМ в скором времени появится еще один каток под открытым небом - залитые аллеи между деревьями. Эту необычную идею руководство парка позаимствовало в столице. Открытие катка состоится 15 декабря в 12:00 часов, после чего все желающие смогут свободно приходить в паркк и кататься на коньках.