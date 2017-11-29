Лемтюгов намерен вернуться на лёд уже в этом сезоне
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 16:46, последнее обновление 29 ноября 2017, 16:59  •  печать

Лемтюгов намерен вернуться на лёд уже в этом сезоне

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Перенесший операцию по удалению селезенки нападающий восстанавливается в Германии.

О восстановлении хоккеиста Николая Лемтюгова хоккейный клуб "Авангард" сообщил в своем "Твиттере". Нападающий проходит реабилитацию в немецком Кельне и уже выполняет упражнения под присмотром врачей. "Наш нападающий чувствует себя хорошо и намерен выйти на лёд уже в этом сезоне", - пояснили в клубе.

Напомним, форвард ХК "Авангард" Николай Лемтюгов получил травму 10 октября в домашнем матче с ХК "Барыс". Нападающего отправили в реанимацию с диагнозом разрыв селезёнки и прооперировали.

Теги  •  #Николай Лемтюгов #ХК Авангард

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Комментарии
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Виктор Монин  •  29 ноября 2017, 19:47

Если Николаю на самом деле удастся вернуться в хоккей до конца сезона, то это будет настоящим подвигом.

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Евгений Ронин  •  29 ноября 2017, 17:40

Стремление помочь команде подкупает, но травма тяжелая. Может, получше подлечиться и потом уже строить планы?

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