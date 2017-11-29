Лемтюгов намерен вернуться на лёд уже в этом сезоне

О восстановлении хоккеиста Николая Лемтюгова хоккейный клуб "Авангард" сообщил в своем "Твиттере". Нападающий проходит реабилитацию в немецком Кельне и уже выполняет упражнения под присмотром врачей. "Наш нападающий чувствует себя хорошо и намерен выйти на лёд уже в этом сезоне", - пояснили в клубе.

В эти дни Николай Лемтюгов продолжает восстановление в Кёльне. Наш нападающий чувствует себя хорошо и намерен выйти на лёд уже в этом сезоне. Николай благодарит болельщиков за поддержку и передаёт всем привет! pic.twitter.com/mor4Ouy9ZR — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 28 ноября 2017 г.

Напомним, форвард ХК "Авангард" Николай Лемтюгов получил травму 10 октября в домашнем матче с ХК "Барыс". Нападающего отправили в реанимацию с диагнозом разрыв селезёнки и прооперировали.