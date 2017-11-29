"Нефтяник" дважды подряд выиграл у "Политеха"

Для выявления победителя в первой встрече на берегах Волги командам потребовалась провести два овертайма. В итоге "Нефтяник", лишившийся накануне встречи 4 игроков основного состава, а по ходу игры ещё 3 из-за перебора фолов, ценой неимоверных усилий в концовке склонил чашу весов на свою сторону - 79:83. При этом лидеры омского клуба Надежда Матросова и Ксения Чинаева практически не покидали площадку, отыграв 48 и 44 минуты соответственно.

Тем удивительнее стала вторая победа дружины Елены Лазуткиной на следующий день. Её подопечные уверенно стартовали, выиграв поочерёдно первую (12:14) и вторую четверти (12:19), и ушли на большой перерыв с преимуществом "+9". В третьей десятиминутке "Политеху", который является одним из фаворитов сезона, удалось сократить отставание до трёх очков (38:41), но в нужный момент отлично сработала дальнобойная артиллерия "бордовых" в лице Марии Матвиенко (дважды) и Софьи Деречи - 43:50 после получаса игры.

В заключительном периоде хозяйки паркета продолжили погоню и за 1 минуты 45 секунд до финальной сирены их старания увенчались успехом после точного трёхочкового попадания Ирины Киселевой - 57:56. Ответ "Нефтяника" не заставил себя долго ждать. Гостьи совершили впечатляющий рывок, набрав 9 безответных очков (6 из которых на счету Камиллы Тетеркиной) кряду. Итог 59:65 - в пользу омичек.

- Было очень тяжело после вчерашней игры, ещё и Самара действовала жёстко и плотно, - заявила по окончании матча форвард омичек Наталья Гришкевич. - Очень рады, что в конце удачно попали и отработали командно в защите. Спасибо всем омским болельщикам, кто за нас переживал. Это наши общие победы!

Очередные поединки розыгрыша Суперлиги "Нефтяник" проведёт 1 и 2 декабря в подмосковном Видном против "Спарты энд К-2".

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион. Регулярный этап.

"Политех-СамГТУ" (Самара) – "Нефтяник" (Омская область) – 59:65 (12:14, 12:19, 19:17, 16:15).

"Нефтяник": Чинаева (17), Дереча (14), Тетеркина (13), Матросова (10), Матвиенко (8), Алексеева (3), Гришкевич, Корсакова.